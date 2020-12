Nowe obostrzenia. Zakaz przemieszczania się w sylwestra. Jakie będą wyjątki?

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia trwać będzie kwarantanna narodowa. W związku z tym wprowadzonych zostanie kilka nowych, surowych obostrzeń: zamknięcie stoków narciarskich, hoteli i galerii handlowych, a także zakaz przemieszczania się w sylwestra.

Zakaz przemieszczania się w sylwestra. Jakie będą wyjątki?

Zgodnie z zapowiedzią, między godz. 19 w sylwestra, a 6:00 w Nowy Rok nie będziemy mogli wychodzić z domu. Zakazane będzie zatem popularne tego dnia gromadzenie się na zabawach sylwestrowych, czy odpalanie fajerwerków o północy. Wciąż obowiązujący jest także zakaz samego gromadzenia się w grupach większych niż pięć osób.

Podobne obostrzenia już w naszym kraju obowiązywały – podczas pierwszej fali koronawirusa wiosną tego roku. Minister zdrowia mówił podczas konferencji prasowej, że zakaz przemieszczania się wprowadzony w sylwestra będzie obowiązywał na podobnych zasadach, jak wtedy.

Oznacza to, że istnieją wyjątki, które pozwolą nam w tych godzinach wyjść z domu. Po pierwsze – obowiązki. Jeśli ktoś pracuje w sylwestra i musi do swojej pracy się dostać – będzie mógł opuścić swój dom. Po drugie – zaspokojenie koniecznych potrzeb życiowych. To z kolei oznacza, że będziemy mogli wyjść do lekarza, czy apteki, jeśli źle się poczujemy, czy też wyprowadzić psa na spacer.

Policja będzie karać mandatami? Czekamy na rozporządzenie

Co z kierowcami samochodów? Co z osobami, które wyjdą z domu mimo zakazu, a nie będą znajdowały się w opisanej wyżej grupie wyjątków? W tej kwestii nie ma jasności. Czekamy na rozporządzenie, w którym pojawią się szczegóły.

Minister zdrowia wspomniał jedynie o mandatach, które w ten dzień będą do dyspozycji policji. Czy będą obowiązywały przepisy, które policja miała do tej pory, czy pojawią się nowe? Jak mówi w rozmowie z serwisem dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji, służby mundurowe wciąż czekają na konkretne wytyczne w tej sprawie.

