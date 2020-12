Business Insider: Dymisja wiceministra finansów. Obejmie stanowisko w USA

Jak podaje portal Business Insider, Piotr Nowak podał się kilka dni temu do dymisji. Formalnie z rządu ma odejść jeszcze przed święami. W resorcie zajmował się zarządzaniem długiem, czyli emisją obligacji finansujących deficyt budżetowy oraz utrzymywaniem relacji z inwestorami z całego świata, którzy pożyczają nam pieniądze. Według BI polityk otrzymał propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych. - Będzie wicedyrektorem w departamencie monetary and capital markets. W strukturze Międzynarodowego Funduszu Walutowego to bardzo wysokie stanowisko. Departament zajmuje się rynkami finansowymi, kapitałowymi, bankami centralnymi i stabilnością systemu finansowego. Do tego dochodzi współpraca z G7 czy G20 - powiedział informator portalu.

Piotr Nowak - kim jest?

Piotr Nowak to absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także studia doktoranckie na SGH oraz Executive MBA. Z rynkiem finansowym związany od 2004 r. Najpierw jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy. Od 2006 r. do 2010 r.jako vice-president w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro.

W latach 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A.

Wiceministrem został w grudniu 2015 r.

Czytaj też:

Kłótnia Janusza Kowalskiego i Roberta Mazurka w RMF FM. „To jest chamska uwaga”