Ważna zmiana prawa. Dotyczy dostępu do internetu i przenoszenia numerów

Zmiana polega na konieczności zapewnienia dostępu do internetu abonentom. Ułatwia też przenoszenie numerów telefonicznych po zakończeniu umowy z jednym operatorem, do innego operatora. Aby zapewnić ciągłość dostawy internetu, operatorzy będą musieli ze sobą współdziałać i stworzyć stosowne mechanizmy współpracy. To na nich będzie ciążył ten obowiązek.

Prawo zabezpieczy interesy abonentów

Odpowiedzialny za cyfryzację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Marek Zagórski wyjaśnia: – Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki.

Te nieprawidłowe praktyki to pozostawienie abonenta (telefonu bądź internetu) samemu sobie. Właśnie temu przeciwdziała unijna dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, której kolejne przepisy stają się 21 grudnia częścią polskiego prawa.

Operatorzy będą musieli współdziałać

Zgodnie z tym prawem abonent ma prawo do ciągłości internetu. Business Insider Polska cytuje radcę prawnego Katarzynę Orzeł, która mówi, że „do tej pory wszelkie zmiany odbywały się tylko na linii abonent-dostawca, a nie pomiędzy samymi operatorami. Żaden z nich nie musiał współdziałać z konkurentem, do którego akurat przeszedł abonent. Teraz będzie istniała możliwość zagwarantowania sobie płynnego przejścia”.

Operator nie będzie jednak musiał dostarczyć abonentowi internetu, jeśli z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe. Będzie za to miał obowiązek informowania abonenta o przedłużeniu umowy na czas nieokreślony.

