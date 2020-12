LOT dostanie 3 mld zł rządowej pomocy. KE dała zielone światło

W komunikacie KE przekazała, że zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa. „Środki pomocy obejmują pożyczkę subsydiowaną w wysokości 400 mln euro (około 1,8 mld zł) oraz zastrzyk kapitałowy w wysokości około 250 mln euro (około 1,1 mld zł)” – napisano dodając, że środki zostały zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Wiceszefowa KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, podkreśliła, że LOT odgrywa kluczową rolę dla sieci połączeń i gospodarki Polski. „Dzięki zastosowanym środkom pomocy LOT otrzyma około 650 mln euro na walkę ze skutkami obecnego kryzysu. Decyzja gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka, jakie ponoszą podatnicy, oraz że wsparcie będzie obwarowane określonymi warunkami, w tym zakazem wypłaty dywidend i premii oraz dalszymi środkami mającymi ograniczyć zakłócenie konkurencji. Nadal będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii COVID-19, zgodnie z przepisami UE” – zaznaczyła.

Pożyczka ma zostać spłacona w ciągu 6 lat

Program pomocowy zakłada wypłacenie LOT pożyczki przez PFR w wysokości 1 mld 800 mln zł oraz dokapitalizowanie spółki 1 mld 140 mln zł. W tym drugim przypadku - jak podkreślono - chodzi o to, by wysokość pomocy nie przekroczyła równowartości 250 mln euro. Dodano, że dokapitalizowanie spółki miałoby się odbyć za pośrednictwem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że pożyczka od PFR ma zostać spłacona w ciągu sześciu lat, nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.

W uzasadnieniu dodano, że w związku z wystąpieniem COVID-19 i jego konsekwencjami, zgodnie z przekazanymi przez zarząd LOT informacjami, spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r., dlatego istnieje konieczność szybkiego przyjęcia rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT. „Pandemia COVID-19 wywołała poważne zakłócenia, m.in. w funkcjonowaniu transportu ludzi i towarów, co bardzo negatywnie wpłynęło na sytuację podmiotów działających w tym sektorze. "Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, m.in. przy użyciu transportu lotniczego, spowodowały zaburzenia w zakresie działalności operacyjnej i w sytuacji finansowej podmiotów funkcjonujących w tej branży” - podkreślono.

Poważne konsekwencje finansowe dla LOT

Dodano, że pomimo powolnego i stopniowego luzowania restrykcji, jeszcze przez długi czas linie lotnicze, w tym PLL LOT, będą się mierzyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi. „Ta sytuacja powoduje, że PLL LOT praktycznie nie ma szans na samodzielne utrzymanie się na rynku usług lotniczych i odbicie finansowe oraz, że bez wsparcia ze strony państwa, nie będzie w stanie dalej prowadzić swojej działalności” - czytamy w projekcie uchwały Rady Ministrów.

Jak zaznaczono, „biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę spółki w polskim systemie transportowym oraz jej wpływ na gospodarkę kraju istnieje konieczność podjęcia szczególnych działań celem zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19 poprzez udzielenie przewoźnikowi odpowiednio ukształtowanych instrumentów wsparcia, które umożliwią mu pozostanie na rynku do momentu powrotu do normalności”. W tym celu przygotowany został Program wsparcia PLL LOT, który stanowi systemową odpowiedź na skutki COVID-19 jakie wystąpiły w sektorze lotniczym.

Czytaj też:

Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski do 6 stycznia. Opublikowano rozporządzenie