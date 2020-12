Nowe obostrzenia od 28 grudnia. Czy można zrobić zaplanowany wcześniej tatuaż?

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. „Zanim jednak rozpocznie się proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni” – napisał rząd. Do 17 stycznia 2021 r. rząd przedłużył „etap odpowiedzialności”, podczas którego wprowadził dodatkowe ograniczenia. Zmian jest bardzo dużo.

Tegoroczny Sylwester na nowych zasadach

Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Nowe obostrzenia. Galerie handlowe i hotele

Ponownie wprowadzone zostało ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostaną m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Następuje ograniczenie funkcjonowania hoteli. Dostępne będą tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych i ośrodków COS. Wyjątkiem będą również hotele pracownicze.

Od 28 grudnia. Zamknięte stoki narciarskie, zakaz przemieszczania się dzieci

Infrastruktura sportowa dostępna będzie tylko w ramach sportu zawodowego. Funkcjonować też będzie 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Rząd przedłuża też dotychczasowe zasady i ograniczenia. Będzie miał miejsce zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie).

Pozostaną w mocy ograniczenia w transporcie zbiorowym (50 proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Co ze studiami tatuażu po 28 grudnia?

Rząd wydłużył dotychczasowe ograniczenia. Siłownie, kluby fitness i aquaparki pozostaną zamknięte. O studiach tatuażu nie było mowy, zatem zostaną otwarte na dotychczasowych zasadach (reżim sanitarny).

Dodatkowe obostrzenia do 17 stycznia 2021 roku

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2



Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób



Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji



Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2



Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00



Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz



Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian



Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.



Czytaj też:

„Nie wchodzimy w etap narodowej kwarantanny”. Wicerzecznik PiS zaprzecza słowom ministra zdrowia