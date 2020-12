W jakich okolicznościach dzieci mogą wychodzić z domu bez opiekuna?

Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 28 grudnia 2020 roku reguluje nowe obostrzenia. Do 17 stycznia ponownie zamknięte zostają galerie handlowe, wprowadzono ograniczenia w podróży. A aby ograniczyć przemieszczanie się oraz chęć Polaków do wyjazdów na zimowe urlopy w góry, rząd wprowadził również zakaz funkcjonowania hoteli. Z wyjątkami, bo hotele pozostają „dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze”, jak pisze rząd.

Dzieci do 16. roku życia: praktycznie zakaz wychodzenia dla wszystkich

Rozporządzenie szczegółowo reguluje zakaz wychodzenia z domu dzieci bez opiekuna. W paragrafie 9 podziału drugiego czytamy co następuje:

„Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii”.

