Postojowe i zwolnienie z ZUS. Te rozwiązania tarczy branżowej obowiązują od dziś

Tarcza branżowa dla przedsiębiorców to zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę.

Przepisy ustawy weszły w życie od soboty 19 grudnia 2020 roku, ale niektóre z nich wchodzą w życie 30 grudnia, w tym te dotyczące postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

Przepisy ustawy pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

– Dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych branż rząd proponuje nowe instrumenty wsparcia. Z jednej strony będą one polegały na zastosowaniu tych narzędzi finansowych, jakich użyto wiosną, tj. zwolnienie z ZUS lub postojowe. Z drugiej strony, na wniosek kilku zrzeszeń pracodawców i przedsiębiorców, rząd zaproponuje długoterminowe środki finansowe, fundusze na restrukturyzację, na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

gastronomiczną,



kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),



sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),



sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),



turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),



transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),



edukacyjną,



cateringową,



usług pralniczych.



Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

zwolnienie z ZUS,



jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,



dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,



dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,



zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.



Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,



zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,



wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.



W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40 proc., przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Zawieszona opłata targowa w 2021 roku

Tarcza branżowa zakłada również zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem, a ich zawieszenie będzie konkretnym wsparciem.

Utrata wpływów z tego tytułu zostanie w pełni zrekompensowana wszystkim gminom, w wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r. Pieniądze będą wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.

