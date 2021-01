Brexit stał się faktem. Limity na alkohol, papierosy i wiele innych zmian na granicy

Od 1 stycznia 2021 r. podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski obowiązują takie same przepisy jak podróżnych z krajów trzecich, czyli nie będących członkami Unii Europejskiej (UE). Oznacza to zmianę limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym oraz nowe zasady przewozu zwierząt.

Zmiany zasad przywozu towarów i przewozu zwierząt nie dotyczą podróżnych z Irlandii Północnej, ponieważ w tym zakresie jest ona traktowana jak państwo członkowskie UE.

Zwolnienie z cła

Zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich:

w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro,



w transporcie innym niż lotniczy lub morski (drogowym lub kolejowym) – do równowartości 300 euro.



Limity zwolnień dla alkoholu i papierosów. Ile można wwieźć?

Tytoń i wyroby tytoniowe:

papierosy – 200 sztuk lub,



cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub



cygara – 50 sztuk, lub



tytoń do palenia – 250 gramów.



Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, w ilości:

papierosy – 40 sztuk lub



cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub



cygara – 10 sztuk, lub



tytoń do palenia – 50 gramów.



Alkohol i napoje alkoholowe:

alkohol etylowy o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódka) – 1 litr albo



alkohol etylowy i napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. (np. likiery) – łącznie 2 litry, i



wina niemusujące – łącznie 4 litry, i



piwo – 16 litrów.



Płyn do papierosów elektronicznych:

50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,



10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.



Wyroby nowatorskie

0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,



0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.



Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku niehandlowego przemieszczania konieczne jest:

prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,



ważne szczepienie przeciw wściekliźnie,



świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie jest dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE).



Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE musi być przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

Produkty zakazane

Z Wielkiej Brytanii do UE nie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających. Wielka Brytania traktowana jest jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych.

Rośliny i produkty roślinne

Prawo unijne zabrania wprowadzania z Wielkiej Brytanii na obszar UE, niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, ze względu na związane z nimi zagrożenie fitosanitarne. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do UE nie mogą wprowadzać z Wielkiej Brytanii żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

