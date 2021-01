Będą nowe kary. Zmiany w Kodeksie pracy w 2021 roku

Jak obszernie pisze Bankier.pl w Kodeksie pracy zmiany zaszły w związku z pandemią COVID-19 już w 2020 roku i było ich wiele. Część z nich utrzyma się w prawodawstwie, część reguluje jedynie ustawa „covidowa”, a inne wciąż czekają na regulację, której nie wiadomo, czy się doczekają, jak podsumowuje medium.

Wyższe kary dla pracodawców zatrudniających alimenciarzy

Tymczasem w 2021 roku możemy spodziewać się co najmniej kilku zmian. Jedna z nich już funkcjonuje, to wyższe kary, od 1 grudnia 2020 roku, dla pracodawców, którzy zatrudniają bez umowy osoby, które uchylają się od płacenia alimentów. Biznesmeni zatrudniający alimenciarzy mogą zostać ukarani grzywną wynoszącą nawet do 45 tys. złotych.

Pracodawców i pracowników będą w 2021 roku czekały także inne zmiany. Kolejna z nich to obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło. Umowy te zbiera już od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład wymaga od pracodawcy wypełnienia od pracodawcy wniosku na PUE, jeśli ten zatrudnia pracownika na umowę o dzieło.

ZUS ustami swojej szefowej prof. Gertrudy Uścińskiej wyjaśnił, że umowy będzie zbierał do celów statystyczno-analitycznych, do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Praca w domu i terminy urlopów

Co dalej z home office? Wygląda na to, że regulacja dotycząca pracy zdalnej, którą wprowadziła ustawa „covidowa”, doczeka się szczegółowej regulacji. Na razie projekt w wersji roboczej jest u związkowców, a jego założenia to m.in. sprawa uzgodnienia jej między pracodawcą i pracownikiem (czy może być przymusowa), sprawa miejsca jej wykonywania (całkowicie czy częściowo poza firmą) oraz temat jej dobrowolności (czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na home office).

Zamiany, które dotkną pracowników, a częściowo już dotykają (od 19 grudnia 2020 roku) to wydłużenie ważności badań okresowych i wstępnych pracowników, w tym pracowników biurowych.

Z kolei zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych będą musiały być uregulowane. Na razie Kodeks pracy mówi, że urlopu zaległego należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Z kolei ustawa „covidowa” pozwala pracodawcy na przymusowe wysłanie pracownika na zaległy urlop. Regulacja będzie więc musiała znaleźć się w Kodeksie.

