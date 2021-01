Nowe obostrzenia po 17 stycznia. Co z siłowniami?

W poniedziałek 11 stycznia minister Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały po 17 stycznia. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla tych, którzy chcieliby pójść na siłownię czy do klubu fitness. Tego typu obiekty pozostaną dalej zamknięte. Nie będzie można korzystać także z basenów i aquaparków. Przedłużone obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do 31 stycznia.

Branża fitness szykuje pozew

Tymczasem Polska Federacja Fitness uruchamia projekt pozwu zbiorowego przeciwko restrykcjom. Przedsiębiorcy chcą się także domagać odszkodowań w związku z tym, że wskutek obostrzeń musieli ograniczyć działalność swoich klubów fitness.

To, że lockdown jest niekonstytucyjny i nielegalny, wszyscy wiemy – napisali w oświadczeniu przedstawiciele PFF.

Federacja wskazuje, że obecnie do inicjatywy pozwu zgłosiło się już kilkuset przedsiębiorców w całym kraju. Sam pozew został poprzedzony analizami prawnymi i spotkaniami z prawnikami. Jest to już drugie podejście branży do pozwu. W czasie pierwszego lockdownu pomysł został zarzucony z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Tym razem jest już inaczej. O szczegółach piszemy we Wprost.

