Obostrzenia po 17 stycznia wciąż aktualne. Hotele i stoki pozostają zamknięte

Aby powstrzymać Polaków przed wyjazdami na ferie, rząd wprowadził zakaz funkcjonowania hoteli do 17 stycznia. Hotele dostępne były wyłącznie „dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS". O bostrzenie nie dotyczyło hoteli pracowniczych. Równocześnie z hotelami zamknięte zostały także stoki narciarskie. Taki stan obowiązywał przez całe ferie, a więc do 17 stycznia. Co dalej?

O nowych obostrzeniach poinformował w trakcie konferencji prasowej 11 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak przekazał, hotele pozostaną zamknięte. Nie będzie również możliwości wybrania się na narty od 18 stycznia. Rząd postanowił bowiem przedłużyć obostrzenia o kolejne tygodnie, co najmniej do 31 stycznia.

Jedyne „poluzowanie” dotyczy szkół – do nauki stacjonarnej powrócą dzieci z klas 1-3.

Czytaj też:

Zmiany w obostrzeniach. Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wracają do szkół