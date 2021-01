RMF FM nieoficjalnie: Rząd planuje luzowanie restrykcji od lutego

Rząd zdecydował się na przedłużenie obostrzeń, które obowiązują do 17 stycznia. Tym samym co najmniej do końca miesiąca restauracje, hotele czy kluby fitness pozostaną zamknięte. Prezes sieci kawiarni Green Caffe Nero w wywiadzie dla money.pl przekazał, że w trakcie spotkania w Ministerstwie Rozwoju usłyszał, iż restrykcje będą obowiązywały aż do wiosny, co wywołało zaniepokojenie wśród przedsiębiorców.

Sklepy zostaną otwarte?

Właściciele firm wskazują, że w przypadku dalszego zamknięcia biznesów grozi im bankructwo i podkreślają niezgodność z prawem zakazów wprowadzanych przez rząd. Nakładanie wysokich mandatów na przedsiębiorców wznawiających działalność może z kolei jedynie wzmocnić opór – podkreśla RMF FM. Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy rozgłośni wynika, że ministrowie planują poluzowanie części obostrzeń od 1 lutego.

Pierwszym krokiem miałoby być otwarcie sklepów w galeriach handlowych, a następnym prawdopodobnie wznowienie działalności hoteli. Nie należy jednak spodziewać się uruchomienia siłowni czy wznowienia stacjonarnej działalności restauracji.

Czytaj też:

Mówiła, że szczepienia powinny być obowiązkowe. Rzeczniczka SLD traci posadę