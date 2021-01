Co z 14. emeryturą i budżetem na 2021 rok? Komisje sejmowe ruszają z pracami

20-21 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sejmu, odrobinę inne niż poprzednie: zabraknie natłoku czytań tzw. ustaw covidowych, a we wtorek rano nie było jeszcze harmonogramu porządku dziennego posiedzenia. Wiele będzie działo się za to wokół tematów niezwiązanych z pandemią, bo np. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ustawą budżetową na rok 2021, którą niedawno do Sejmu przesłał z poprawkami Senat.

Wokół ustawy budżetowej może być głośno, ponieważ izba wyższa dodała tam poprawki takie jak np. przyznanie dodatkowych 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Komisja zajmie się uchwałą Senatu ws. ustawy budżetowej na 2021 rok na wtorkowym posiedzeniu o godz. 12.30. Niewykluczone, że jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu izba niższa zagłosuje nad uchwałą.

14. emerytura w komisji sejmowej. Ile będzie wynosić świadczenie?

Wtorek 19 stycznia będzie obfitował na pewno w burzliwe posiedzenia komisji nad sprawami, które wzbudzały wiele emocji, jeszcze zanim trafiły do Sejmu, jak 14. emerytura i wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Dokładnie o godz. 16 rozpoczną posiedzenia komisje polityki społecznej i rodziny oraz sprawiedliwości i praw człowieka.

Ta pierwsza zajmie się tzw. 14. emeryturą, czyli rządowym projektem ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 13. emerytura jest już przyznawana, pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2019 roku, a od 2020 roku jest przyznawana „z urzędu” i ma charakter stały. W 2021 roku 13. emerytura wyniesie 1250 zł brutto, czyli 1022 złote netto.

Zgodnie z szacunkami 14. emeryturę ma otrzymać ponad 9 milionów osób, a pieniądze zostaną wypłacone w listopadzie. 14. emerytura ma mieć wysokość minimalnej emerytury (1250 zł brutto). Pełna kwota trafi do tych emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł. W przypadku tych, których świadczenia przekraczają tę kwotę, 14. emerytura będzie wypłacana według zasady „złotówka za złotówkę”, czyli jeśli mają emeryturę w wysokości 3300 zł, to od ich „czternastki” odjęte zostanie 400 zł (różnica między świadczeniem a minimalną emeryturą).

Komisja o kandydatach na RPO: Gwiazdowskim, Wawrzyku i Rudzińskiej-Bluszcz

Także o godz. 16 sejmowa Komisja Sprawiedliwości Praw Człowieka po raz trzeci zajmie się kandydaturami na RPO. Członkowie komisji zaopiniują troje kandydatów:

Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (z poparciem KO i Lewicy)

Roberta Gwiazdowskiego (z poparciem PSL i Konfederacji)

Piotra Wawrzyka, wiceszefa MSZ (z poparciem klubu PiS).

Do wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich może dojść jeszcze na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu, choć to nie kończy procesu wyłaniania następcy Adama Bodnara, którego kadencja już się zakończyła i pełni on obowiązki RPO.

Kandydat na RPO musi uzyskać jeszcze poparcie Senatu, a jeżeli Sejm wybierze kandydata PiS Piotra Wawrzyka, to możliwe, że izba niższa, gdzie częściową większość ma opozycja (47 posłów KO, PSL i Lewicy oraz 5 senatorów niezależnych, często głosujących razem z opozycją), odrzuci tę kandydaturę.

