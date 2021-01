PIT 2020: terminy składania oświadczeń. Kiedy zwrot nadpłaty?

Bez względu na wszystko, podatki trzeba płacić, a początek roku jest tym czasem, w którym rozliczamy się za miniony rok. Także teraz zabierzemy się wkrótce za PIT-y. My podpowiadamy najważniejsze rzeczy: jakie są terminy, jakie ulgi i możliwości podatników

Do kiedy PIT 2020?

Ostateczny termin składania zeznać podatkowych za 2020 rok mija 30 kwietnia 2021 roku. Zeznania podatkowe można zacząć składać od 15 lutego. To znaczy można przynieść zeznanie PIT także wcześniej, ale od 15 lutego są one ewidencjonowane i rozliczane przez skarbówkę.

„Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym” – czytamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT 2020. Jaki wybrać formularz?

Każdy podatnik, który ma obowiązek rozliczyć PIT, ma do wyboru poinformowanie o dochodach (stratach) na jednym z dostępnych formularzy. Te formularze to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Dla osób, które pracowały na etacie lub na umowie-zleceniu przewidziano formularz PIT-37. Opodatkowanie naliczane jest według stawki 17 procent i 32 procent.

Dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracujących w działach specjalnych produkcji rolnej, czerpiących przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych, mających dochody małoletnich dzieci i w przypadku obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych jest PIT-36.

Trzy pozostałe formularze są dla: opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L), uzyskujących dochody z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38) i uzyskujących dochody dzięki sprzedaży nieruchomości (PIT-39).

PIT-y 2020. Do kiedy zwrot nadpłaty?

Urząd skarbowy właściwy do rozliczenia podatku za poprzedni rok ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, czyli rozliczenia PIT. To jednak tylko dla rozliczających się elektronicznie. Jeśli podatnik wybierze papierową formę rozliczenia, to skarbówka ma na zwrot trzy miesiące.

PIT. Jak rozliczyć się zdalnie?

Dla tych, którzy nie chcą się rozliczać samemu, rozliczenie przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy skorzystać z darmowej usługi „Twój e-PIT”. Zeznanie, już przygotowane, czeka na rządowym portalu internetowym. Trzeba zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub wpisując identyfikujące dane. Potem wystarczy tylko sprawdzić zeznanie uprzednio przygotowane i je zaakceptować.

Potrzebne dane to:

imię i nazwisko,



pełna data urodzenia,



numer PESEL,



kwocie przychodu z deklaracji podatkowej z ubiegłego roku,



informacje o dochodach, składkach i zaliczkach na podatek.



PIT 2020. Ulgi i odliczenia

Jak co roku, rozliczając się (tym razem za 2020 rok), można skorzystać z ulg i odliczeń. Te najpopularniejsze, dzięki czemu podatek cześciowo wróci do kieszeni, to:

ulga prorodzinna



ulga rehabilitacyjna



ulga termomodernizacyjna



ulga z tytułu wpłat na IKZE



ulga dla krwiodawców



ulga z tytułu darowizn na cele kościelne i darowizn na pożytek publiczny



Jeśli podatnikom przysługują ulgi, zobowiązani są złożyć do deklaracji PIT dodatkowy załącznik PIT/0.

Z kolei jeśli chodzi o osoby, które zamierzają przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, nie muszą składać wniosku PIT-37. Muszą jednak złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-OP. W nim podają numer KRS wybranej organizacji, skarbówka sama odlicza i przekazuje 1 proc.

Czytaj też:

Błąd w ustawie o PIT. Kiedy fiskus go naprawi?