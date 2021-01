Jeden los za 731 milionów dolarów. Tyle wygrał szczęśliwiec w loterii

Zwycięski kupon loterii Powerball sprzedany został w stanie Maryland. Kumulacja rosła od września 2020 roku. Nowy milioner powiększył stan swojego konta o 731 milionów dolarów.

Szczęśliwe liczby

Pojedynczy kupon z Maryland odpowiadał wszystkim liczbom, które zostały wylosowane, aby wygrać tak dużą nagrodę. Zwycięskie liczby, które padły w środę to 40, 53, 60, 68, 69 i Powerball (liczba dodatkowa) 22.

Według przedstawicieli firmy wygrana jest czwartą co do wielkości w historii gry. Kwota 731 milionów dolarów oparta jest na wyborze: jeśli zwycięzca potraktuje ją jednorazowo, dostanie 546,8 miliona dolarów, jeśli zgodzi się na wypłatę w ratach, zgarnie wszystko.

Druga kumulacja do wzięcia, prawie 1 mld dolarów

W Stanach Zjednoczonych funkcjonują dwie loterie narodowe (nie ma ich we wszystkich stanach, na przykład w Alabamie i Nevadzie, ale są w większości). Jedna to Powerball, a druga Mega Millions, które zastąpiły Lotto America. Również w Mega Millions mamy w tej chwili do czynienia z kumulacją, która wynosi 970 milionów dolarów. Następne losowanie w tej grze będzie miało miejsce w piątek 22 stycznia.

Ostatnia wygrana w Mega Millions padła 15 września, kiedy ktoś z Wisconsin wygrał 120 milionów dolarów. Szanse na wygraną w Mega Millions wynoszą 1 do 302 575 350.

