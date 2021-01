Luzowanie obostrzeń? Michał Dworczyk studzi emocje

Podczas rozmowy w radiu TOK FM szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył, że podczas poniedziałkowego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozmawiano o danych, które w Polsce są „pozytywne na tle wielu innych krajów europejskich”. „Natomiast to na pewno nie jest powód do huraoptymizmu i tutaj trzeba działać bardzo rozsądnie i roztropnie” – zaznaczył, pytany kiedy poznamy decyzje dotyczące odmrażania gospodarki.

Minister dodał, że według jego wiedzy we wtorek lub w środę ma się odbyć posiedzenie Rady Medycznej przy premierze. „Tam też naukowcy, którzy są zgromadzeni w tej Radzie będą przedstawiali swoje rekomendacje” – wskazał.

Nastąpi poluzowanie obostrzeń?

„Na pewno w najbliższych dniach zapadną decyzje, co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane” – zapowiedział Dworczyk. Jest to lekkie ostudzenie emocji, gdyż w poniedziałek RMF FM informowało, że we wtorek odbędzie się konferencja premiera Morawieckiego, podczas której ogłosi decyzję o poluzowaniu obostrzeń. Zgodnie z informacjami radia, otwarte mają zostać galerie handlowe i hotele.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa – m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

