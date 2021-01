Dziś decyzja ws. obostrzeń. „Trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem”

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przyznał w Radiowej Jedynce, że dziś poznamy dalsze decyzje dotyczące walki z koronawirusem. Jak zaznaczył, obostrzenia obowiązują do końca stycznia, więc potrzebna jest decyzja, co dalej.

– Sytuacja pandemiczna nie jest zła, ale nie możemy zapominać, co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej – mówił szef KPRM. – Ostateczne decyzje będą zapadały dzisiaj rano i dziś zostaną – według mojej wiedzy – zakomunikowane – dodał. – Trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość i jak mówił prof. Horban, iść w kierunku łagodnego luzowania obostrzeń – wskazał Dworczyk.

Kraska: Obostrzenia zadziałały

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 przekonywał z kolei, że wprowadzenie rygorów w Polsce pozwoliło uchronić nas przed znacznymi wzrostami nowych zachorowań. – Wystarczy porównać ilość zakażeń u nas z tym, co dzieje się we Francji czy Hiszpanii. Obostrzenia, które wprowadziliśmy, zadziałały w Polsce. Chciałbym żeby stabilizacja była na niższym poziomie, ale jeśli pamiętamy okres z października, początku listopada, to jest mniej zakażeń. Osiągnęliśmy stabilizację, ale jeszcze wiele przed nam do zrobienia – mówił Kraska.

Także Michał Dworczyk podkreślał, że do łagodzenia rygorów trzeba podchodzić z dużą ostrożnością, bo sytuacja w innych krajach pokazuje, że możliwy jest nagły wzrost zakażeń. – Od początku pandemii kierujemy się taką zasadą, żeby iść wąską ścieżką między dwoma przepaściami. Z jednej jest pandemia, to co dzieje się w służbie zdrowia, z drugiej strony jest gospodarka – tłumaczył koordynator Narodowego Programu Szczepień. Dworczyk nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy dziś poznamy decyzję m.in. o otwarciu galerii handlowych.

Obostrzenia do końca stycznia. Gdzie nastąpi odmrożenie?

To właśnie odmrożenie handlu wskazywane jest nieoficjalnie jako najbardziej prawdopodobny pierwszy krok w kierunku luzowania rygorów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Przypomnijmy, że obecnie zamknięte są m.in. restauracje, hotele, siłownie i baseny. Otwarcie niezależenie od decyzji rządu zapowiada część przedsiębiorców, którzy alarmują, że ich biznesy upadają, a pomoc jest niewystarczająca. Chodzi m.in. o restauratorów, właścicieli hoteli i pensjonatów czy klubów fitness.

Po zakończeniu ferii zimowych rząd zdecydował o powrocie do nauki stacjonarnej w klasach I-III. Wśród spekulacji na temat dalszego luzowania obostrzeń pojawiają się głosy o rozszerzeniu tej decyzji o starsze roczniki.

Czytaj też:

Przy Lotnisku Chopina można zrobić szybki test na COVID-19. Znamy cenę