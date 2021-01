Nieoficjalnie: Rząd otworzy galerie handlowe. Co z innymi obostrzeniami?

Obostrzenia nałożone w Polsce w związku z pandemią koronawirusa obowiązują do końca stycznia. Jakie zmiany czekają nas od 1 lutego? Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że niewielkie. Podczas czwartkowej konferencji premier najprawdopodobniej ogłosi odmrożenie handlu – po weekendzie otwarte zostaną galerie handlowe. Na podobne zmiany raczej nie mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący hotele, restauracje czy kluby fitness – te pozostaną zamknięte co najmniej przez kolejne dwa tygodnie. Prawdopodobnie nie należy spodziewać się także powrotu kolejnych roczników do szkół. Uczniowie z klas IV-VI pozostaną przy nauce zdalnej.

Decyzje rządu w tej sprawie poznamy podczas konferencji prasowej, która zapowiadana jest około południa w czwartek 28 stycznia. Jak mówił rano szef KPRM Michał Dworczyk, ostateczne decyzje zapadną po porannej naradzie z udziałem premiera i ministrów.

Minister Adam Niedzielski o swoich rekomendacjach

O swoich zaleceniach dotyczących luzowania obostrzeń mówił w programie „Tłit” Wirtualnej Polski minister zdrowia Adam Niedzielski. – Moje rekomendacje były takie, żeby albo utrzymać te obostrzenia (które obecnie obowiązują – red.), albo ewentualnie pójść w kierunku otworzenia galerii handlowych, przywrócenia handlu, bo są duże przesłanki ekonomiczne w tym kierunku – wskazał.

Pytany o to, czy powinny zostać otwarte stoki narciarskie, twierdził, że „absolutnie nie” . Jak dodał, z uruchomieniem atrakcji w górach wiązałaby się większa mobilność Polaków, co oznaczałoby wyższe ryzyko transmisji koronawirusa. Minister wskazał, że otwarcie hoteli mogłoby z kolei zachęcić rodziców do wyjazdów z dziećmi, które podlegają nauczaniu zdalnemu, co także jest niepożądaną sytuacją.

