Polska ma nowego miliardera. Od razu trafił do pierwszej dziesiątki

Nowy miliarder, który trafi do kolejnej edycji najbogatszych Polaków „Wprost” i to od razu do pierwszej dziesiątki, nazywa się Rafał Brzóska i jest współwłaścicielem InPostu.

Spółka InPost zadebiutowała na giełdzie w Amsterdamie. Jej debiut wypadł pozytywnie, cena wzrosła o kilkanaście procent. Cała spółka jest warta ok. 9,57 mld euro (43,53 mld zł), jak pisze Business Insider Polska. Oznacza to, że Rafał Brzóska, który posiada 13 proc. udziałów InPostu, a jeszcze więcej za pośrednictwem spółki A&R z Malty, która należy do fundacji z Liechtensteinu, własności miliardera. Jego majątek można więc wycenić na 5,66 mld zł. Oznacza to, że w ostatniej liście najbogatszych Polaków „Wprost” Brzóska znalazłby się na siódmym miejscu i ustąpił Michałowi Sołowowowi, Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi, Sebastianowi i Dominice Kulczykom, Tomaszowi Biernackiemu i Jerzemu Starakowi. Z okazji debiutu na amsterdamskiej giełdzie Rafał Brzóska napisał: „Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom, dzięki którym to nigdy by się nie wydarzyło. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy w przeciwieństwie do większości, nie skreślali ani mnie, ani InPostu z biznesowej mapy”. Rafał Brzóska. Pupil giełdy Przypomnijmy, że skreślenie InPostu ze wspomnianej przez Brzóskę mapy było naprawdę bliskie. Jeszcze kilka lat temu zapowiadało się, że spółka podda się i zbankrutuje. Pomogła jej pandemia, która podniosła popyt na przesyłki umieszczane w paczkomatach. Teraz InPost ma ich ponad 12 tys. tylko w Polsce. Rafał Brzóska prowadzi biznes od wielu lat. Jego spółka Integer.pl debiutowała na GPW w 2007 roku i do 2013 roku miała się doskonale. Po drodze InPost walczył z Pocztą Polską, zdobył kontrakt na listy sądów i prokurator, powołano do życia spółkę mającą podbić świat paczkomatami. InPost. Walka o przetrwanie Potem przyszło załamanie, okazało się, że zyski nie były tak duże, jak zakładano, podbój się nie wydarzył, a InPost musiał wycofać się ze zwykłych listów i przesyłek, po czym stracił kontrakt na sądowe przesyłki. Akcje spółki runęły, Brzóska musiał wycofać ją z GPW. Spółka miała ogromne długi, pogrążona była w stagnacji, szukała inwestora. Tymczasem, kiedy przyszła pandemia, paczkomaty okazały się najlepszym z możliwych rozwiązań. Zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, a InPost odrodził się, czego ukoronowaniem był amsterdamski debiut. Jak podaje BIP przychody InPostu po trzech kwartałach 2020 roku wzrosły 1,67 mld zł (połowę tego, 832,5 mln zł rok wcześniej). EBITDA wzrósł zaś trzykrotnie, do 635,6 mln zł z 230 mln zł w 2019 roku. Czytaj też:

