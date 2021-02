Wnioski o 500+ już od dziś. Duże zmiany w programie

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na początku wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Za pośrednictwem komputera można zrobić to na portalu Empatia, poprzez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

500+. Nowy wniosek w 2021 roku

Świadczeniobiorcy, którzy pobierali dotychczas 500+ na poprzedni wniosek muszą złożyć ponownie nowy. To dlatego, że rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w 2021 roku, a prawo do świadczenia ustalane będzie na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2022 roku.

W programie Rodzina 500 plus na nowy okres zmieniły się też terminy składania wniosków. W 2019 roku składano je od 1 lipca (przez internet) albo od 1 sierpnia (tradycyjnie: pocztą lub osobiście). Teraz przez internet wnioski składa się od 1 lutego.

134 miliardy już trafiły do rodzin

Przypomnijmy, że świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. W tym roku składanie wniosków drogą tradycyjną zacznie się 1 kwietnia, a nie 1 sierpnia, jak w roku poprzednim.

Jak kilka dni temu poinformowało MRiPS od początku trwania programu Rodzina 500 plus (kwiecień 2016 roku) do końca 2020 roku, do rodzin w Polsce trafiło już ponad 134 mld zł.

twittertwitterCzytaj też:

Są zmiany w 500 Plus. Uwaga, można stracić świadczenie