112-metrowy hotel przy plaży w Międzyzdrojach. Inwestor dostał pozwolenie na budowę

Szczeciński deweloper Siemaszko pochwalił się otrzymaniem zgody na budowę gigantycznego hotelu tuż przy plaży w Międzyzdrojach. Ma się on składać z dwóch wież, każda o wysokości 112 metrów. Budynki mają mieć aż 33 kondygnacje Łącznie hotel ma mieć ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie oferował 345 luksusowych apartamentów. Uzupełnieniem inwestycji mają być restauracje, kompleks basenowy, SPA, sale konferencyjne, fitness, a także podniebna kawiarnia.

„Nie ma obaw, że inwestycja zniknie wśród innych podobnych”

– Przedsięwzięcie jest pionierskie i bardzo ekscytujące. Nie ma obaw, że inwestycja zniknie wśród innych podobnych, bo nic nie może się z nią równać w tej części wybrzeża. Zadbaliśmy, aby każdy apartament był ekskluzywny, a każdy gość i mieszkaniec miał widok na morze. To było wyzwanie, przed którym stanęli nasi architekci – powiedział Lesław Siemaszko. Deweloper ma rację, ponieważ w okolicy nie znajdziemy tak wysokich zabudowań. – Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy tak prestiżowy projekt w Międzyzdrojach, ale potencjał tego miejsca i oczekiwania rynku są ogromne, jestem przekonany, że nasza inwestycja da impuls do dynamicznego rozwoju kurortu – dodał Siemaszko.

Co na to urząd miasta?

Jeszcze w 2018 roku deweloper zapewniał, że łączna wysokość budynków nie przekroczy 55 metrów i będą się one składały z 17 pięter. Warto dodać, że według Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach cały tern miast jest objęty obszarem parku krajobrazowego.

Próbowaliśmy dowiedzieć się od urzędu miasta, dlaczego wyrażono zgodę na budowę tak wysokiego wieżowca przy plaży, jednak do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania.

