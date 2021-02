Zasadnicze zmiany w paszportach. Rząd wprowadzi rewolucyjne zmiany

Projekt ustawy o dokumentach paszportowych stworzyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort uznał, że o paszporty jest zbyt trudno, a ich wydawanie powinno być bezpieczniejsze. „Koniecznym jest dokonanie zasadniczych zmian w systemie wydawania dokumentów paszportowych, które usprawnią i uproszczą proces ubiegania się o dokument oraz zwiększą jego bezpieczeństwo” – czytamy w OSR (ocenie skutków regulacji) MSWiA.

Będzie nowy rejestr paszportów

Zostanie stworzony Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP). „Nowy rejestr zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów paszportowych (CEWiUDP) i lokalne ewidencje prowadzone w ramach Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O)” – czytamy dalej.

„Nowy centralny rejestr umożliwi szybszy obieg informacji, referencyjność danych i dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym. Przede wszystkim organy zyskają dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL” – argumentuje MSWiA.

Komputer zastąpi papier

Wniosek o paszport będzie można złożyć elektronicznie, a nie – jak teraz – wyłącznie osobiście. „Wniosek, po akceptacji, będzie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrach państwowych ze stanem faktycznym, po udokumentowaniu prawidłowych danych, organy paszportowe będą mogły w krótkim czasie, za pośrednictwem systemu, doprowadzić do usunięcia stwierdzonych niezgodności, co pozwoli na wydanie dokumentu” – pisze MSWiA.

Zmienią się okresy ważności paszportów

Rewolucyjną zmianą będzie obniżenie granicy wiekowej osób zwolnionych z obowiązku złożenia własnoręcznego podpisu oraz konieczności pobierania odcisków linii papilarnych palców (zwolnieni będą małoletni do 12. roku życia, teraz do 13. roku życia).

Jeśli chodzi o terminy, to paszporty będą wydawane na:

Osobie, która ukończyła 12. rok życia – na 10 lat od daty jego wydania,



Osobie, która nie ukończyła 12. roku życia – na 5 lat.



Ujednolicone i zmienione będą też opłaty, ustawa wejdzie w życie 18 października 2021 roku.

