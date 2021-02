Kary za wykroczenia skarbowe wzrosną radykalnie

O sprawie donosi Gazeta.pl. Wg portalu za wykroczenie skarbowe będzie można zapłacić nawet 5 razy tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w gospodarce, czyli do ok. 14 tys. zł. Jak dotąd kary za wykroczenia skarbowe są na poziomie trzykrotnie niższym niż wymieniona kwota.

Zmiany w taryfach znajdą się w ustawie o podatku akcyzowym, który w styczniu trafił z rządu do Sejmu. Ustawa o podatku akcyzowym dotyczy suszu tytoniowego i kontroli jakości paliw, a ma wejść w życie 1 kwietnia 2021 roku.

Z dwu- na pięciokrotność

Dziś mandat za wykroczenie skarbowe, to dwukrotność minimalnej pensji (5600 zł), ma być pięciokrotność (14 tys. zł). Przypomnijmy, że minimalna pensja w tym roku to 2800 zł brutto.

Co pisze rząd w uzasadnieniu projektu? „Jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe”.

Wykroczenie skarbowe to kategoria wykroczenia, która oznacza, że uszczuplenie skarbu państwa było mniejsze niż pięciokrotność minimalnej pensji. Za jego popełnienie płaci się mandat od 280 zł do 5600 zł (od 1/10 pensji minimalnej do dwukrotności pensji minimalnej). Może też skończyć się sądową grzywną od 280 zł do 56 tys. zł (od 1/10 pensji minimalnej do dwudziestokrotności pensji minimalnej).

