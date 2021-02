Reklamy w telewizji. Polacy im nie ufają

To jeden z najniższych wyników w całym zestawieniu i wiele poniżej światowej średniej, wynoszącej 52 proc. dla wszystkich 17 krajów biorących udział w badaniu.

Serwis badawczy YouGov zrealizował badanie na grupie ponad 18 tys. osób z 17 państw, w tym z Polski. Respondenci zostali zapytani o to, jak bardzo wiarygodne są dla nich reklamy w 10 wybranych kanałach (od tradycyjnych, takich jak telewizja i radio, po „nowe media”, w tym podcasty i strony internetowe), przy czym opcje wahały się od bardzo wiarygodnych do w ogóle niewiarygodnych.

Zmierz „starych” mediów

Wyniki badań mogą być dla wielu osób zaskakujące, okazuje się bowiem, że zaledwie 40 proc. ankietowanych Polaków uważa telewizję za wiarygodne źródło informacji marketingowych. To jeden z najniższych rezultatów w całym zestawieniu (3 wynik od końca na 17 państw). Co ciekawe, globalna średnia jest o 12 proc. wyższa. Za naszymi plecami znalazły się tylko Dania i Szwecja (oba 37 proc.). Liderami zaufania do srebrnego ekranu są Hindusi. Aż 69 proc. mieszkańców Indii uważa telewizję za wiarygodną.

– Każdy z nas spotkał się ze spotem, który wydawał się absurdalny i wręcz irytujący. Nie oznacza to jednak, że była to źle zrobiona reklama. Po prostu była źle dopasowana. Ze względu na swoje ograniczenia, marketing TV nigdy nie zbliży się swoją precyzją dotarcia do, chociażby reklamy internetowej – komentuje Michał Bąk z Founders.pl.

Patrząc jednak na globalne wyniki badania YouGov, możemy uznać, że sytuacja nad Wisłą jest swego rodzaju wyjątkiem. Okazuje się, że w skali światowej reklama tradycyjna, tj. telewizja i prasa zajmują czołowe lokaty jako najbardziej godne zaufania, zdobywając odpowiednio 52 i 51 procent głosów.

Rewolucja social media

Sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdy pod lupę weźmiemy kanały społecznościowe. Okazuje się, że jeżeli chodzi o zaufanie Polaków do platform, takich jak Facebook, Instagram czy Tik Tok i publikowanych tam treści reklamowych, to zamiast w ogonie, plasujemy się w ścisłej czołówce. Z wynikiem 38 proc., zajmujemy czwartą lokatę, a przed nami znaleźli się tylko respondenci z Indii (48 proc.), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (45 proc.) i Meksyku (39 proc.).

Polska i świat różnią się

A jak prezentuje się wynik Polski na tle światowej średniej? Jak wynika z badań YouGov, plasujemy się sporo powyżej granicy wyznaczonej przez przedstawicieli wszystkich nacji, biorących udział w badaniu, która wynosi 28 proc.

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że inne formy mediów cyfrowych, takie jak strony internetowe i wyszukiwarki, osiągają wyższy poziom wiarygodności na poziomie globalnym (odpowiednio 38 proc. i 41 proc.).

