Bardzo dobre wyniki BLIK-a. Dominuje w sieci i nie tylko

W ostatnim kwartale 2020 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 140 mln transakcji, a w całym roku ponad 420 mln. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 7 mln osób. Łączna wartość transakcji w czwartym kwartale wyniosła blisko 19 mld zł, natomiast rok zamknął się kwotą 57 mld zł.

„BLIK jest dostępny praktycznie dla wszystkich klientów bankowości mobilnej, można z niego korzystać nie tylko w całym polskim e-commerce, ale także coraz większej liczbie platform globalnych. Szybko rosnącą funkcją jest obecnie obok e-commerce przelew na numer telefonu – czyli możliwość błyskawicznego przekazania pieniędzy pomiędzy użytkownikami” – informuje platforma, która pochwaliła się rocznymi wynikami

W sieci płacimy już głównie w ten sposób

Z rekordowych 140 mln transakcji zrealizowanych w jednym kwartale aż 105,5 mln stanowiły zakupy w e-commerce. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Transakcje online to trzy czwarte ogółu operacji BLIKIEM. Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, udział BLIKA we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza już 60 proc.

Przelew na telefon zdominuje rynek?

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu BLIK. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 167 proc. Łączna liczba transakcji wyniosła 15,5 mln (wobec blisko 6 mln rok wcześniej). Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego, daje swoim klientom już 10 banków.

– Bezgotówkowe, błyskawiczne i bezpieczne rozliczenia między użytkownikami to naszym zdaniem obecnie najważniejszy trend nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku płatności. To najlepszy sposób przekazywania sobie pieniędzy, nie tylko z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Prognozujemy, że przelewy na numer telefonu już wkrótce mogą być dominującą formą przekazywania pieniędzy pomiędzy ludźmi – dodaje.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. Ich duży wzrost odnotowano w drugiej połowie roku – w trzecim i czwartym kwartale realizowano po blisko 12 mln transakcji w tym kanale. To o 80 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Najlepszy rok w historii

W całym 2020 roku BLIK odnotował 424 mln transakcji, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 r. Łącznie od czasu uruchomienia systemu w lutym 2015 roku użytkownicy zrealizowali 777 mln operacji.

