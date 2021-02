Rząd „odmroził” m.in. kasyna i solaria. Koalicjant PiS-u: Dla mnie też jest to pewnym zaskoczeniem

W kolejnej fazie luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, od 12 lutego rząd postanowił odmrozić kilka branż. Zezwolono na działalność na określonych zasadach hoteli, stoków. kin czy teatrów. Do rozporządzenia dopisane zostały także kasyna, sauny, solaria czy salony masażu. Równocześnie zamknięte pozostają restauracje czy siłownie.

O wybór podmiotów do odmrożenia, wśród których znalazły się kasyna, na antenie TVN24 pytany był prof. Wojciech Maksymowicz. Poseł Porozumienia, który jako lekarz na co dzień ma do czynienia z chorymi na COVID-19. – Dla mnie też jest to pewnym zaskoczeniem – przyznał krótko.

Prof. Maksymowicz krytykuje GIS

– Bo faktycznie widziałbym to mniej więcej w ten moment, kiedy decydujemy się, w poczuciu większego spokoju, otwierać gastronomię. Jeżeli to otworzono, nie wiem... Myślę, że jest to jakiś niedostatek funkcjonowania Głównego Inspektora Sanitarnego, który nie będąc lekarzem nie zna się na sprawach i ta struktura jest mnie zorientowana, z tego co widać – wskazał Maksymowicz.

Wcześniej profesor, który kieruje Kliniką Neurochirurgii UWM w Olsztynie, przyznał, że nie dziwi go ostatni wzrost liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Jak tłumaczył, od pewnego czasu lekarze przestali obserwować spadek liczby zajętych łóżek covidowych. Skutkiem większej liczby hospitalizacji, jest obecna zwiększona śmiertelność wśród zakażonych koronawirusem.

