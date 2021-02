Tysiące Polek z wyższymi emeryturami. Wyrównanie to 11,6 tys. zł

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, łączna kwota na wyrównania przekracza 749 milionów złotych. Jeśli chodzi o pieniądze dla każdego emeryta z 1953 roku, to przeciętnie dostał on 11,6 tysiąca złotych. Wyrównanie emerytur otrzymało już 68,2 tys. osób. Jeszcze w 2019 ZUS przeliczył 14 tys. świadczeń.

Błąd w systemie

O co chodzi z emerytami (96 proc. to kobiety) z rocznika 1953? Doszło do błędu w systemie. W 2013 roku podwyższono wiek emerytalny do 67 lat. W związku z tym zmieniono także zasady obliczania wysokości emerytury dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Wprowadzono odjęcia wypłaconych już świadczeń. Okazało się, że kobiety z rocznika 1953 mogły skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę na korzystniejszych dla siebie warunkach. A jednak otrzymały niższe świadczenia, mimo zapewnień, że tak się nie stanie.

Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie emerytek

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2019 roku TK uznał przepis za niekonstytucyjny. Potem za sprawę wzięła się izba wyższa polskiego parlamentu, czyli Senat. W lipcu 2020 roku przyjął ustawę, dzięki której emerytury dla kobiet z rocznika 1953 mają zostać wyrównane. Ustawa dotyczy 74 tysięcy Polaków.

