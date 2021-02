Raport TMS Brokers na nadchodzący tydzień. Mnóstwo danych z Polski, m.in. inflacja i produkcja

W USA mamy skrócony tydzień z powodu Dnia Prezydenta w poniedziałek. Sprzedaż detaliczna (śr) powinna wzrosnąć pierwszy raz od września z pomocą wypłaty czeków pomocowych dla Amerykanów. Wzrost produkcji przemysłowej (śr) zwiastują dobre odczyty indeksów PMI za styczeń.

Poprawa nastrojów biznesu w związku z lepszą sytuacją zdrowotną w kraju (spowolnienie tempa zakażeń, dystrybucja szczepionki) powinna wspierać dobre odczyty indeksów: NY Empire State (wt), Philly Fed (czw) i PMI (pt). Z minutek FOMC (śr) powinien płynąć równie gołębi przekaz, co z ostatnich wypowiedzi prezesa Powella – zmian w polityce nie zobaczymy jeszcze przez wiele miesięcy, dopóki nie dojdzie do poprawy we wskaźnikach rynku pracy i inflacji.

Wraca trend sprzedaży dolara, gdyż ultrałagodna postawa Fed, postęp w dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 i perspektywy ogromnego bodźca fiskalnego generują pozytywne nastawienie do ryzyka.

Rynki w Europie

W Europie niemiecki indeks ZEW (wt) prawdopodobnie najlepiej podsumuje nastroje panujące na kontynencie – spadek wskaźnika oceny bieżącej, ale wzrost indeksu przyszłych oczekiwań. Przedłużenie przez niemiecki rządu lockdownu co najmniej do 7 marca pogarsza bieżące nastroje, ale postęp szczepień wspiera zapatrywania na odbicie ożywienia gospodarczego.

Nieco lepsze sygnały powinny płynąć z zagregowanych indosów PMI dla strefy euro (pt), gdzie pozytywnie będzie oddziaływać poluzowanie restrykcji we Włoszech i Hiszpanii. EUR/USD jest wyżej, choć większy tutaj jest udział słabości dolara niż siły euro.

W Wielkiej Brytanii mamy inflację (śr), sprzedaż detaliczną (pt) oraz PMI (pt). CPI powinna przejść bez echa, gdyż BoE jest bardziej skupiony na aktywności gospodarczej. Sprzedaż styczniowa dotyczy okresu z przywróconym pełnym lockdownem, więc należy oczekiwać bardzo słabego wyniku. Lutowy PMI powinien obniżyć się z powodu zamknięcia gospodarki i brexitu (redukcja zapasów), ale wskaźnik dla usług może odbijać po negatywnym szoku z poprzedniego miesiąca (39,5). Funt pozostaje mocny, gdyż inwestorzy są przede wszystkim skupieni na postępach w zaszczepianiu społeczeństwa, ale negatywne skutki lockdownów i brexitu będą z czasem osłabiać ten efekt.

Mnóstwo informacji z Polski w nadchodzącym tygodniu

Przyszły tydzień przyniesie wysyp raportów z Polski, w tym najważniejszych o inflacji CPI (pon), produkcji przemysłowej (czw) i sprzedaży detalicznej (pt). Styczeń przyniósł podwyżki cen energii oraz m.in. podatek cukrowy i opłatę małpkową, co razem z innymi zmianami złoży się na średni wzrost cen o 0,9-1,0 proc. m/m. Roczna inflacja powinna pozostać jednak na 2,4 proc. Na słaby wynik produkcji przemysłowej wpłynie negatywny wpływ czynników sezonowych, a sprzedaż detaliczna odczuje powrót restrykcji (w tym zamknięcie galerii).

Zakładamy, że EUR/PLN przy 4,51 wyznacza górne ograniczenie dla krótkoterminowego dryfu bocznego przed kolejną falą spadkową. Pozytywne fundamenty stojące za złotym nie uległy zmianie i tylko kwestią czasu jest ponowny retest 4,47.

Raport TMS dla reszty świata

Na Antypodach kluczowym raportem będą dane z australijskiego rynku pracy (czw) przy oczekiwaniach dalszego silnego wzrostu zatrudnienia (30 tys.) i spadku stopy bezrobocia (6,5 proc.). Dobre dane będą wzmacniać odbudowywany popyt na AUD na rynkach finansowych.

W Kanadzie tydzień jest skrócony o święto w poniedziałek, choć tego dnia otrzymamy dane o produkcji przemysłowej, a dalej w tygodniu CPI (śr) i sprzedaż detaliczną. Przy zdefiniowanej polityce BoC dane nie mają dużego przełożenia na CAD i kierunek będzie dalej dyktowany przez generalny apetyt na ryzyko i wahania cen ropy naftowej.

Autor: Konrad Białas, Dom Maklerski TMS Brokers