Crowdfunding rośnie w siłę. Polacy chcą płacić i robią to coraz częściej

Zbiórki w internecie osiągnęły już status polskiej zrzutko-manii. Rodacy masowo organizują i chętnie finansują zbiórki w sieci na każdy cel, od charytatywnych poprzez biznesowe, naukowe, społeczne, a skończywszy na indywidualnych, np. na realizację mniej lub bardziej wyszukanego hobby czy pasji. Rosnąca popularność zrzutek była obserwowana w Polsce przez ostatnie lata. Jednak to, co się działo w zeszłym roku oraz to, co z czym będziemy mieli do czynienia w bieżącym, spowoduje, że śmiało można uznać, iż ten rynek przechodzi poważną przemianę.

Kluczowe czynniki zmian

Znaczącą przemianę zawdzięczamy przede wszystkim COVID-19, który wraz z dwoma lockdownami spowodował, że Polacy zaczęli spędzać bardzo dużo czasu w domach przed komputerami, czyli się na masową skalę digitalizować. Dodatkowo, będąc z natury wrażliwymi na nieszczęścia innych, w jakiś sposób chcieli pomóc finansowo wielu potrzebującymi. Wraz z początkiem pandemii, w sieci pojawiło się wiele bardzo dobrze wypromowanych i nagłośnionych zrzutek, np. dla medyków, seniorów czy na przełomie 2020 i 21 roku przedsiębiorców, m.in. dla branży HoReCa czy właścicieli stoków i wyciągów.

W efekcie, pandemia i zamknięcie gospodarki czy jej poszczególnych sektorów, w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do popularyzacji finansowania społecznościowego w naszym kraju. Spowodowały także, rewolucyjną zmianę w świadomości Polaków na temat crowdfundingu i stopnia zaangażowania w jego rozwój. Tę przemianę jakościową będzie także dobrze widać w bieżącym roku.

Wartość rynku crowdfundingu w 2021 roku zwiększy się do poziomu 2,033 miliarda z 1,089 miliarda w 2020 roku, przy dynamice na poziomie 86,6 proc. Zanotujemy dynamiczny bo aż 100 proc. r/r wzrost wartości największego sub-rynku, tj. zbiórek charytatywnych, który w tym roku urośnie do wartości 1,572 miliarda złotych. Także 100-proc. dynamiką będzie mógł się pochwalić rynek cyklicznych zbiórek, choć jego wartość nie będzie jeszcze aż tak znacząca (w 2021 roku wyniesie 50 milionów złotych). Trzecią co do wielkości dynamiką wzrostu, na poziomie 50 proc. będzie mógł się poszczycić rynek finansowania społecznościowego udziałowego, który w 2021 roku zwiększy swoją wartość do poziomu blisko 138 milionów złotych.

Lider rośnie jeszcze szybciej

Zrzutka.pl miniony rok, pomimo pandemii, zalicza do bardzo udanych. Liczba wpłat na platformie wzrosła o 89 proc. w porównaniu z rokiem 2019 i wyniosła 2 696 175, a wartość transakcji była na poziomie 192 milionów złotych, przy dynamice 102 proc. w stosunku do 2019 r. Zgodnie z planami i zapowiedziami zostały uruchomione nowe narzędzia na platformie, w tym zbiórki cykliczne i patronatowe. W IV kwartale 2020 r. zostało przetestowane unikatowe rozwiązanie, czyli pierwsza na świecie karta wpłatnicza. Dodatkowo, pod koniec 2020 r. wystartowały internetowe skarbonki.

- Wartość transakcji na zrzutka.pl w 2021 r. wzrośnie o 108% i przekroczy kwotę 400 mln zł, podczas gdy liczba transakcji wyniesie 5 milionów, przy dynamice na poziomie 85 proc. - zapowiada Tomasz Chołast ze Zrzutka.pl.

Co sprawia, że rynek rośnie?

Duża dynamika sub-rynku zbiórek cyklicznych wynika z dwóch faktów. Po pierwsze popularyzacji tego rodzaju finansowania społecznościowego wśród gwiazd i celebrytów, którzy z powodu lockdownów utracili swoje źródła zarobkowania. Druga z przyczyn związana jest z prowadzeniem dwóch, dużych i dobrze nagłośnionych zrzutek, a przeznaczonych na start konkurencyjnych stacji radiowych, m.in. stacji 357, organizowanych przez dziennikarzy, którzy wcześniej pracowali dla Trójki Polskiego Radia. Zgromadzone wokół nich całkiem pokaźnych rozmiarów społeczności, bardzo mocno zaangażowały się w wypromowanie, a także sfinansowanie tych zbiórek.

Dodatkowo, bardzo intensywnie w tym roku w Polsce będzie rósł rynek zbiórek reward crowdfunding, reprezentowany globalnie m.in. przez lidera tego rynku, czyli Kickstartera. Firma ta oficjalnie w 2021 roku zadebiutuje nad Wisłą. Do wzrostów całego rynku przyczynia się także fakt, że już 75 proc. transakcji na rynku finansowania społecznościowego będzie realizowanych mobilnie, tj. za pomocą inteligentnych telefonów i tabletów.

O dojrzałości rynku finansowania społecznościowego w Polsce świadczy także fakt, iż zaczynają powstawać i udanie debiutować serwisy dedykowane konkretnym sektorom tego rynku. Dla przykładu, w styczniu 2021 r., wystartowała wrocławska platforma finansowania społecznościowego, przeznaczona dla zbiórek na gry planszowe, która sama w modelu reward crowdfunding zebrała kwotę blisko 5 milionów dolarów.

