Nowe podatki wkrótce. Zapowiedziała je minister rodziny

Minister Maląg dodała, że nowe rozwiązania podatkowe mają być prorodzinne, w tym sensie, że mają zachęcać młodych do zakładania rodzin. O podatkach szefowa resortu rodziny mówiła podczas spotkania z ministrami Grupy Wyszehradzkiej, na którym poruszany był temat polityki demograficznej.

„Rozwiązania będą jeszcze korzystniejsze”

„Istotnym czynnikiem jest też polityka podatkowa. Już w niedługim czasie pan premier Mateusz Morawiecki będzie w tej polityce podatkowej skierowanej dla rodzin ogłaszał nowe rozwiązania, oczywiście jeszcze korzystniejsze. Dziś mamy wprowadzone ulgi podatkowe na pierwsze i kolejne dzieci, zwiększoną ulgę podatkową. Natomiast cały czas trwają prace, aby rozwiązania były jeszcze bardziej efektywne, aby zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin” – mówiła minister Maląg.

„Musimy pomagać w dostępie do mieszkań”

Szefowa resortu rodziny mówiła też o konieczności działania w polityce mieszkaniowej, którą rozumie i wprowadza w życie rząd („Staramy się ten program [Mieszkanie plus] znowelizować, aby był on szeroko dostępny i aby młodym ludziom zapewnić z jednej strony łatwy dostęp do mieszkań, ale także łatwą możliwość przemieszczania się”).

