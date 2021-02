500 plus powinno być wyższe, ale nie jest waloryzowane

Stosowne wyliczenia opublikował Instytut Emerytalny i przedstawił je na Twitterze. Gdyby świadczenie 500 plus było waloryzowane o wskaźnik inflacji, w tym roku powinno wynosić 544,31 złote. Przez cały 2021 rok państwo wydałoby wówczas na nie 44,76 miliarda złotych.

„Prezentujemy hipotetyczną wysokość świadczenia 500 plus zakładając, że od samego początku byłoby ono waloryzowane” - czytamy na Twitterze Instytutu Emerytalnego.

500 plus traci na wartości

Instytut Emerytalny zamieścił na Twitterze tabelkę. Obrazuje ona, ile wynosiłoby 500 plus w latach 2016-2022, gdyby obowiązywała waloryzacja.

Gdyby 500 plus było waloryzowane o inflację, to:

w 2017 roku byłoby bez zmian, czyli wynosiłoby 500 zł,



w 2018 roku wynosiłoby 508 zł,



w 2019 roku wynosiłoby 514,1 zł,



w 2020 roku wynosiłoby 524,89 zł,



w 2021 roku wynosiłoby 544,31 zł,



w 2022 roku wyniosłoby 557,92 zł.



To ostatnie wyliczenie oparte zostało na podstawie prognoz Narodowego Banku Polskiego.

Program Rodzina 500 plus ma niemal 5 lat

Przypomnijmy, że program Rodzina 500 plus rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku. 500 plus należy się na każde dziecko od narodzin do ukończenia 18. roku życia.

