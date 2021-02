Jest decyzja w sprawie obostrzeń. Co z siłowniami i restauracjami?

Rząd przedstawił dziś (24 lutego 2021 roku) decyzję co do obostrzeń na kolejne dwa tygodnie. Co z siłowniami, klubami fitness i gastronomią w pierwszej połowie marca?

Rząd podjął decyzje w sprawie utrzymania bądź zniesienia obostrzeń. Po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się 24 lutego 2021 roku konferencja prasowa. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o wielu nowych ustaleniach. Siłownie pozostają zamknięte. Tak samo restauracje Wciąż zamknięte pozostaną restauracje (stacjonarnie, bo mogą działać na wynos lub z dostawą). Rząd nie zdecydował się na odmrożenie gastronomii zważywszy na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Taka sama decyzja spotkała siłownie i kluby fitness. Mimo apeli środowiska, które od kilku tygodni buntuje się przeciwko rządowym obostrzeniom (ponad połowa siłowni w kraju działa w specyficzny sposób, np. jako kluby sportowe), rząd nie pozwolił na ćwiczenia stacjonarne w klubach. Hotele jednak otwarte. Dochodzi regionalizacja obostrzeń Podczas konferencji poinformowano także, że hotele i stoki narciarskie nie zostaną ponownie zamknięte. Przypuszczenia, że tak się może stać, od kilku dni obiegały media. Informowaliśmy we „Wprost”, że w tej kwestii w rządzie doszło do sporu. Polityczne otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego optowało za lockdownem, podczas gdy Ministerstwo Zdrowia było przeciwnego zdania. Stanęło na zdaniu resortu. Rząd zapowiedział także regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady mają zacząć obowiązywać w województwach z podwyższonym wskaźnikiem zachorowań. W pierwszej kolejności nowe zasady dotkną województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wykrywane są średnio 42 przypadki koronawirusa na 100 tys. osób, podczas gdy średnia dla kraju to około 19 przypadków. Czytaj też:

