Biznesmeni potrzebują wydłużenia terminu na rozliczenie PIT i CIT za 2020 rok

Gazeta informuje, że co prawda pewne ułatwienia pojawiły się, ale nie dla wszystkich, tymczasem kluczowe decyzje resortu finansów nie są wciąż podjęte.

Odraczanie pomaga przedsiębiorcom

„Rzeczpospolita” cytuje Jakuba Bińkowskiego, dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: – Odraczanie niektórych obowiązków sprawozdawczych jest jednym z elementów wspierania firm w dobie pandemii COVID-19, W trakcie pierwszej fali epidemii zdecydowano się na dosyć powszechne przesunięcie znacznej części tego rodzaju obowiązków, co nie pozostało bez znaczenia dla firm funkcjonujących w trudnych warunkach lockdownu.

Obecne propozycje są według przedsiębiorców „niejednolite, skierowane do wybranych grup i umieszczone w niespodziewanych aktach prawnych”.

Potrzebne kompleksowe załatwienie problemu

Niektórym firmom odroczono możliwość złożenia zeznania CIT-8 i CIT-8AB do 30 czerwca 2021 r. (w miejsce 31 marca). Aktem prawnym okazała się nowelizacja ustawy akcyzowej (projekt), a zmianę zamieściła sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Jak mówi Paweł Lewandowski, doradca biznesowy, „to połowiczna ulga (…), konieczne jest (…) przesunięcie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego”.

To, co postulują przedsiębiorcy, to zebranie pojedynczych inicjatyw i załatwienie sprawy kompleksowo. To wciąż się nie stało.

