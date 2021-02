Katastrofa demograficzna. Przez lockdown dzietność najniższa od dekady

Fatalne dane dotyczące dzietności w Polsce. Jak wynika z danych PESEL, w styczniu 2021 roku, czyli na dziewięć miesięcy od wprowadzenia pierwszego lockdownu, urodziło się tylko 27,2 tys. dzieci, czyli aż o 5 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To spadek aż o 18 proc. i najgorszy wynik od dekady – podsumowuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Obawa o przyszłość

Pandemia wpłynęła na skłonność do podejmowania decyzji o chęci posiadania potomstwa. Niepewność w kwestiach zdrowotnych i gospodarczych. Rodziny, które mogłyby zdecydować się na posiadanie dzieci, często obawiają się, że mogą mieć problem z ewentualnym przyjęciem do szpitala. Wiele z nich w ostatnich miesiącach służyło bowiem wyłącznie jako specjalne jednostki covidowe.

Problemem jest również niepewność w kwestiach zarobkowych. Wiele rodzin mocno odczuło efekty gospodarcze kolejnych lockdownów, szczególnie jeśli ich członkowie pracowali w najbardziej dotkniętych branżach.

500+ nie działa

W rozwiązaniu problemów demograficznych miał pomóc program Rodzina 500+, który był sztandarowym projektem rządu Beaty Szydło. Wprowadzono go w maju 2016 roku. Na początku, przez półtora roku faktycznie widać było wzrost liczby narodzin. Jednocześnie, w podobnym stopniu rosła jednak liczba zgonów. We wrześniu efekt 500+ się zatrzymał, rozpoczął się gwałtowny spadek, który trwa do dziś. Niestety utrzymał się wzrost zgonów. Obecnie różnica między tymi dwoma wykresami jest największa od 2009 roku. W zatrzymaniu spadków narodzin nie pomogła zmiana w programie, która zakładała możliwość pobierania świadczenia także na pierwsze dziecko.

