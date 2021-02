Spis powszechny będzie dłuższy przez pandemię. Sejm poparł nowelizację ustawy

Sejm poparł nowelizację ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zakładającą przedłużenie trwania tegorocznego spisu ze względu na pandemię. Spis potrwa od 1 kwietnia br. do 30 września zamiast - jak przewidywano wcześniej - do 30 czerwca br. Za nowelą opowiedziało się 312 posłów, 11 było przeciw, a 129 wstrzymało się od głosu.

Spis powszechny potrwa dłużej

Celem nowelizacji jest wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące, by przeprowadzić go od 1 kwietnia 2021 r do 30 września 2021 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinien zakończyć się 30 czerwca 2021 r. Odpowiednio przesunięty ma zostać okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania uzupełniające.

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym - pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawą gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych, podano również.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

