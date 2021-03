Emerytka pobiera świadczenie w wysokości 31 groszy miesięcznie

O emeryturach w województwie opolskim donosi Polsat News. Medium powołuje się na dane tamtejszego świadczeniodawcy, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podsumował ubiegły rok. Wynika z nich, że rekordowa emerytura jest naprawdę rekordowa, a najniższa rzeczywiście mikroskopijna.

Rekordziści, którzy pobierają dużo…

Polsat News cytuje Sebastiana Szczurka, regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Opolu: - Najwyższa emerytura, jaką obecnie wypłacamy w województwie opolskim, to 14,5 tysiąca złotych na rękę. Pobiera ją mężczyzna z 57-letnim stażem pracy. Drugą co do wysokości emeryturą, czyli ponad 11 tysięcy miesięcznie netto, również może pochwalić się mężczyzna. Ten pan wykazał 52-letni okres ubezpieczenia.

… oraz mało

Na przeciwległym biegunie znajdują się emerytury najniższe. Pewna emerytura z woj. Opolskiego dostaje 31 groszy miesięcznie. Wykazała przed ZUS miesiąc i cztery dni płacenia składek. Drugie miejsce zajmuje emerytka, która pobiera 92 zł. Jej praca trwała miesiąc i 10 dni.

