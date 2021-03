Rok pandemii w Ameryce. Wciąż brakuje 10 mln miejsc pracy

Kolejne 745 tys. Amerykanów złożyło w ostatnim tygodniu lutego 2021 roku wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, podał w czwartek Departament Pracy. Była to nieco mniejsza liczba wniosków, niż oczekiwali ekonomiści, ale wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem. Liczba wniosków to wciąż ponad trzykrotnie więcej niż ich liczba w analogicznym tygodniu ubiegłego roku.

Ponadto 436 696 pracowników złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią, które są dostępne dla osób samozatrudnionych lub pracowników koncertów. W ostatnim tygodniu lutego liczba nowych bezrobotnych wyniosła łącznie 1,2 miliona. W samym Teksasie liczba wniosków wzrosła o prawie 18 tys. Prawdopodobnie było to następstwo niespotykanego ataku zimy, który spustoszył stan.

W tygodniu zakończonym 20 lutego liczba wniosków składanych co najmniej przez dwa tygodnie z rzędu wyniosła 4,3 mln w skali kraju.

Jest lepiej niż przed rokiem, ale wciąż źle

Kryzys na rynku pracy znacznie się zmniejszył w porównaniu z sytuacją sprzed prawie roku, kiedy tygodniowe wnioski o zasiłek po raz pierwszy wzrosły do 6,9 miliona. Od tamtej pory wiele osób mogło wrócić do pracy, ale rynek pracy wciąż tkwi w głębokiej recesji.

Ponad 18 milionów pracowników otrzymało świadczenia w ramach różnych programów rządowych w tygodniu zakończonym 13 lutego. Inne dane z rynku pracy pokazują podobnie niepokojące liczby. Raport o zatrudnieniu ADP wykazał, że w lutym powstało mniej nowych miejsc pracy niż oczekiwano: 117 tys. w porównaniu z prognozowanymi 177 tys. Nie jest to dobry znak.

Dane z lutego są niepewne i niepokojące

Ekonomiści przewidują, że w lutym powstało 182 tys. miejsc pracy, dane dopiero będą dostępne. Jeśli to prawda, w Ameryce nadal brakuje 9,7 mln miejsc pracy, w porównaniu do lutego 2020 r. (przed pandemią). Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3,5 proc. i była najniższa od 50 lat.

Prognozy co do lutego są bardzo różne, od 100 tys. utraconych miejsc pracy do 500 tys. stworzonych miejsc pracy (dane Refinitiv). „Spodziewamy się, że w lutym jednak nastąpi ożywienie jeśli chodzi o miejsca pracy” - powiedziała Lydia Boussour, główna ekonomistka w Oxford Economics.

Oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie na poziomie 6,3 proc. W zeszłym tygodniu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że realna stopa bezrobocia jest prawdopodobnie bliższa 10 proc.

