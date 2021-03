Będą zmiany w sprawie alimentów. Rząd szykuje nowelizację

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest resort rodziny, a prowadzi go wiceminister Barbara Socha. Rząd zamierza skierować do Sejmu nowelizację kilku ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Stały wzrost kryterium dochodowego

W projekcie zamieszczonym na stronach rządu czytamy, że rząd chce „podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r. oraz wprowadzenia stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego”. Ma to się odbywać w taki sposób, aby każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko tracą prawo do świadczeń.

Kolejne zmiany to rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa oraz wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone.

Nowe usługi dla gmin wypłacających świadczenia

Rząd chce też doprecyzować, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Z projektu wynika, że wprowadzona zostanie także nowa usługa samodzielnego pozyskiwania przez gminy informacji czy dana osoba ubiegająca się lub otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny pobiera dodatek pielęgnacyjny. Druga nowa usługa dotyczyć będzie samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

