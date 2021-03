Biali mężczyźni posiadają 90 proc. więcej niż czarne kobiety. Goldman Sachs chce to zmienić

Goldman Sachs to jedna z najpotężniejszych organizacji finansowych świata. Bank inwestycyjny, od którego wiele zależy i który ma ogromne wpływy, nie tylko na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, ale także na gospodarkę światową.

Z informacji przekazanych i zebranych przez Goldman Sachs wynika, że w Stanach Zjednoczonych czarne kobiety posiadają ponad 90 proc. mniej majątku niż biali mężczyźni.

W związku z tym instytucja ogłosiła 10 marca, że zainwestuje 10 miliardów dolarów w obszary, które będą miały wpływ na życie milionów czarnych kobiet do 2030 roku. Kluczowym słowem jest „zainwestuje”, ponieważ Goldman Sachs uważa, że zasypanie tej gigantycznej wyrwy przyniesie korzyść wszystkim.

Bank Goldman Sachs ogłosił, że będzie współpracować z organizacjami i instytucjami kierowanymi przez czarne kobiety, aby przeznaczyć 10 miliardów dolarów na bezpośredni kapitał inwestycyjny i 100 milionów dolarów w filantropię. Strategią inwestycyjną pokierują czarne kobiety, takie jak była sekretarz stanu Condoleezza Rice i dyrektor generalna Walgreens (WBA) Rosalind G. Brewer.

– Ta inicjatywa ma charakter transformacyjny – powiedziała Melanie Campbell, przewodnicząca Okrągłego Stołu Czarnych Kobiet oraz przewodnicząca i dyrektor generalna Narodowej Koalicji na rzecz Partycypacji Obywatelskiej Czarnych, która już współpracuje z Goldman Sachs w programie. – To, co robi Goldman Sachs, może mieć istotny wpływ na życie czarnych kobiet, ich rodzin i społeczności w całym kraju.

Oszałamiająca luka w bogactwie

Co napędza 90-procentową lukę majątkową? Badanie na temat ekonomii czarnych kobiet wykazało głównie dużą różnicę w zarobkach, która zwiększyła się dopiero od lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Czarne kobiety obecnie zarabiają 15 proc. mniej niż białe kobiety i 35 proc. mniej niż biali mężczyźni. W latach 80. różnica w zarobkach między czarnymi i białymi kobietami wynosiła 5 proc.

Różnice występują na każdym etapie życia czarnej kobiety, od edukacji po mieszkanie i zdrowie. Początkowe inwestycje Goldmana w tych obszarach będą realizowane przez instytucje takie jak Hope Enterprise Corporation i HBCU oraz samorządy miast.

Tylko 0,5 proc. czarnoskórych kobiet posiada własne firmy, a biali mężczyźni są 24 razy bardziej skłonni do posiadania własnej firmy niż czarne kobiety, wynika z badań. W związku z tym dostęp do kapitału jest główną przeszkodą w pomyślnym otwarciu firmy, czarnoskórzy właściciele firm są o 20 proc. mniej skłonni do finansowania swoich start-upów kredytami bankowymi.

To się opłaci wszystkim

Z badań wynika ponadto, że zlikwidowanie 90 proc. luki w bogactwie przyniesie korzyści wszystkim. Poprawa sytuacji ekonomicznej czarnoskórych kobiet i mężczyzn może dać łącznie 1,7 miliona miejsc pracy i wzrost PKB o 2,1 proc.

– Czarne kobiety są w centrum naszej strategii inwestycyjnej, ponieważ wiemy, że kapitał ma moc wpływania na zmiany i wiemy, że czarne kobiety mają moc przekształcania społeczności – powiedziała Margaret Anadu, globalna szefowa ds. zrównoważonego rozwoju w Goldman Sachs. – Jeśli uda nam się sprawić, by nasza gospodarka pracowała dla czarnych kobiet, wszyscy skorzystamy.

