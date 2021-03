Dla górników odchodzących z zawodu: 120 tys. zł na rękę

Jak powiedział Dominik Kolorz sporo już wiadomo, w wielu kwestiach nastąpiły ustalenia, a spór dotyczy właściwie tego, jak te ustalenia wprowadzić w życie. Górnicy chcą, żeby zasady ich odejścia z pracy regulowała ustawa, a rząd nie.

– Odprawa dla górnika, który będzie chciał odejść z zawodu, wyniesie najprawdopodobniej 120 tys. zł netto – powiedział Kolorz w RMF FM. – Pakiety osłon socjalnych mamy uzgodnione. Nie wiem, jak to będzie jutro. Rząd zobowiązał się do przygotowania dokumentu dotyczącego przyszłości Śląska. Nie zrobił tego – dodał Kolorz, mówiąc, że związkowcy mają „hardcorowy wariant awaryjny w zanadrzu”.

Kryzys w górnictwie według związkowców

Jak kontynuował Kolorz, omawiając kryzys w górnictwie: „Daliśmy ciała w negocjacjach dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla. I to jest gwóźdź do trumny branży górniczej. W 2040 roku udział węgla w polskiej energetyce będzie od 11 do 19 proc. Wszystko zależy od emisji CO2.

Przypomnijmy, kopalnie w Polsce mają zostać wygaszone do 2049 roku. Do tego czasu rząd gwarantuje zatrudnienie w górnictwie.

