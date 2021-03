Przekop Mierzei Wiślanej trwał mimo zimy. Wiadomo, kiedy pojedziemy pierwszym mostem

Mrozy i mocne opady śniegu nieco wpłynę na prace na budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Inwestor informuje jednak, że z powodu zamarznięcia Zalewu Wiślanego modyfikacji uległ jedynie harmonogram prac na sztucznej wyspie. Teraz zima zelżała, a na budowie trwają intensywne działania. Chodzi m.in. o profilowanie skarp, prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach Portu Osłonowego.

W śluzie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem oraz wykopy. Niecałe dwa tygodnie temu wylana została płyta denna bramy południowej śluzy, a kolejne betonowania w śluzie planowane są w tym tygodniu – wylicza resort infrastruktury.

Trwa także betonowanie kanału żeglugowego. Prowadzone są prace przy obu ruchomych mostach. Bardziej zaawansowany jest południowy, którym – zgodnie z zapowiedziami – będzie można przejechać już wiosną tego roku. Dwa mosty o pionowej osi obrotu mają umożliwiać niezakłócony przejazd nad kanałem. Elementem tej konstrukcji będzie także punkt widokowy.

Przekop Mierzei Wiślanej

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

