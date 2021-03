Gigantyczna zagraniczna inwestycja InPostu. Polska firma kupi francuską

Udany rok 2020 dla InPostu i bardzo dobry debiut polskiej spółki na giełdzie w Amsterdamie zaczynają przynosić efekty. Polska firma chce się rozrastać nie tylko w kraju, gdzie buduje ogromną sieć paczkomatów, ale także zagranicą.

Największa inwestycja zagraniczna

Jak poinformował prezes firmy Rafał Brzoska InPost złożył w poniedziałek 15 marca ofertę kupna francuskiej firmy logistycznej Monday Relay za 565 mln euro (to równowartość 2,6 mld dolarów). „To najprawdopodobniej jest największą inwestycją zagraniczną prywatnej polskiej firmy” – napisał Rafał Brzoska.

„Jak zapowiadaliśmy niedawno w czasie IPO, ekspansja zagraniczna jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju InPostu. Mondial Relay da nam natychmiast silną pozycję na jednym z największych rynków e-commerce w Europie, zapewni wiele czynników przyspieszających nasz ogólny wzrost i przyniesie wartość dla akcjonariuszy” – powiedział Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie prasowym.

Lider francuskiego rynku

Właścicielem Monday Relay w tej chwili jest niemiecki koncern OTTO. Francuska firma to największy prywatny operator w swojej ojczyźnie. Firma ma 15,8 tys. punktów do nadawania i odbioru przesyłek. 11 tys. z nich znajduje się we Francji, natomiast kolejne 4,8 tys. w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii i Portugalii.

Przychody Mondial Relay za 2020 rok wyniosły 437 mln euro, a zysk EBIDTA 30 mln euro.

