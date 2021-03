Kto dokończy budowę S7 pod Krakowem?

Sześć firm i konsorcjów złożyło oferty do przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma-Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

W budżecie tylko jeden oferent

Najtańszą ofertę złożył Intercor z Zawiercia, blisko 1,255 mld zł, a najdroższą konsorcjum firm Budimex i Strabag, ponad 1,813 mld zł. Budżet GDDKiA na to zadanie wynosi ponad 1,543 mld zł.

Poza wymienionymi oferty złożyły jeszcze konsorcja: Gulermak (lider) i Mosty Łódź (partner) z kwotą 1,55 mld zł, Mirbud (lider) Kobylarnia (partner), ok. 1,7 mld zł zł, Polaqua, ok. 1,7 mld zł oraz konsorcjum Mota-Engil Central Europe (lider) i PORR (partner), ok. 1,7 mld zł.

Trzeba dokończyć prace po Włochach

„Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową” – czytamy w komunikacie drogowców.

Nowy przetarg został ogłoszony po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma-Kraków.

Czytaj też:

Drogi ekspresowe płatne? Jest odpowiedź ministerstwa