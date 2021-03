Semeniuk: Omawiamy szczegóły nowych obostrzeń. Przed nami kolejny krok w tył

– Dane dotyczące liczby nowych przypadków zachorowań na COVID-19 są na tyle wysokie, że przed nami zapewne kolejny krok w tył – poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk na antenie TVP1. – Trwa omawianie szczegółów potencjalnych obostrzeń, a także sposobów na ograniczenie mobilności przed świętami i w trakcie świąt – dodała.

– Sytuacja społeczno-zdrowotna w kraju jest bardzo niepokojąca. Wyniki z ostatniego weekendu są na tyle wysokie, że zapewne przed nami kolejny krok w tył. Jesteśmy na etapie omówienia szczegółów potencjalnie być może kolejnych obostrzeń. Musimy być na to przygotowani – powiedziała Olga Semeniuk w TVP1.

Nowe obostrzenia. Decyzje w środę lub czwartek

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że decyzje dotyczące obostrzeń na kolejne tygodnie, w tym także na okres wielkanocny, zostaną zakomunikowane w środę – czwartek.

– Również musimy być przygotowani na powstrzymanie dużego efektu mobilności przed świętami Wielkiej Nocy, jak również na same święta – powiedziała Semeniuk. – Wydaje się, że cały czas jesteśmy w tym trybie awaryjnym i będziemy tak funkcjonowali do momentu wygaszenia tej trzeciej fali, a […] chorują coraz młodsi i niestety coraz więcej osób potrzebuje wspomagania oddechowego, więc stąd decyzje, aby ten krok do tyłu wykonać – dodała.

