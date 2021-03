Pandemia zmieniła kulinarne zwyczaje Polaków. Zaczęli wspólnie gotować

Pandemia przyniosła odrodzenie domowych kolacji z rodziną i przyjaciółmi – zarówno twarzą w twarz, jak i wirtualnie. Naleśniki, rosół i pierogi – te dania królowały na polskich stołach w minionym roku. Takie są wnioski z raportu opublikowanego przez Mastercard.

Więcej wspólnego gotowania

Mastercard opublikował raport, który pokazuje jak przez ostatni rok pandemii zmieniły się nasze kulinarne zwyczaje. 68 proc. Polaków deklaruje, że poprawiło swoje umiejętności w kuchni w ciągu minionych 12 miesięcy, a przeciętne gospodarstwo domowe spędza 14 godzin tygodniowo na przygotowywaniu posiłków, co stanowi wzrost o 42 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tradycja górą

Z raportu wynika również, że coraz częściej sięgamy po ulubione tradycyjne potrawy. W Polsce najczęściej wskazywanym daniem były naleśniki – 46 proc. badanych potwierdziło, że przygotowało lub nauczyło się przygotowywać naleśniki w minionym roku. Drugie miejsce zajął rosół (44 proc.), a trzecie - pierogi (43 proc.).

W innych europejskich krajach popularne były takie dania jak spaghetti carbonara (Włochy), tortilla (Hiszpania) czy gulasz (Węgry). Jednak nie tylko tradycyjne dania królują w polskich domach. 73 proc. respondentów przyznało, że w ostatnim roku częściej eksperymentowało z kuchnią i przepisami. Inspiracje do gotowania nowych dań czerpiemy m.in. z ekranu – 47 proc. badanych przygotowało coś, co zobaczyło w telewizji lub w serwisach streamingowych.

Powrót wspólnego gotowania i spożywania posiłków

Poza praktycznym aspektem przygotowywania posiłków w domu, gotowanie wiąże się dla Polaków również z chęcią prowadzenia zdrowszego stylu życia (69 proc.), nabywaniem nowych umiejętności (60 proc.) i okazją do spędzania czasu z bliskimi (60 proc.). 67 proc. badanych przyznało, że wspólne gotowanie i spożywanie posiłków przyczyniło się do zacieśnienia więzi między domownikami. Większość (81 proc.) twierdzi, że planuje kontynuować rytuał wspólnego zasiadania do stołu nawet po zniesieniu obostrzeń.

Ubiegły rok przyniósł również odrodzenie domowych kolacji z rodziną i przyjaciółmi – zarówno twarzą w twarz (70 proc. badanych), jak i wirtualnie (26 proc.). Prawie 3/4 ankietowanych (70 proc.) zadeklarowało, że ta tradycja wieczornych spotkań przy stole na stałe wpisze się w ich kalendarze, kiedy restrykcje zostaną już zniesione.

Nowe zwyczaje zakupowe

Ograniczenia związane z pandemią zmieniły również to, jak i gdzie konsumenci robią zakupy. Co trzeci z nich przyznał, że w czasie obostrzeń po raz pierwszy zdecydował się na zakupy spożywcze online. 30 proc. ankietowanych zauważyło, że na wirtualne zakupy wydaje więcej pieniędzy niż w czasie tradycyjnej wizyty w sklepie. Jednocześnie 36 proc. Polaków planuje pozostać przy tej formie robienia zakupów po zniesieniu obostrzeń.

W czasie pandemii zwiększyły się również wydatki Polaków na produkty związane z wyposażeniem kuchni. Najczęściej kupowaliśmy sprzęt kuchenny, w tym maszynki do pieczenia chleba, garnki i patelnie (62 proc.), szkło stołowe (39 proc.) oraz sztućce (26 proc.). Częściej zamawialiśmy też inne produkty potrzebne do przygotowania idealnej kolacji w domu, w tym: świece (44 proc.), nastrojowe oświetlenie (13 proc.) czy głośniki (10 proc.).

Czytaj też:

Catering dietetyczny rośnie, mimo pandemii