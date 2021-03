Amazon wkracza na rynek usług zdrowotnych. Na początek telemedycyna

Obecnie usługa dostępna jest tylko dla pracowników firmy w stanie Waszyngton (siedziba Amazona). Amazon Care to aplikacja, która łączy wirtualnie użytkowników z lekarzami, pielęgniarkami i tymi, którzy mogą świadczyć usługi i leczenie przez telefon 24 godziny na dobę. W rejonie Seattle jest uzupełniona o usługi osobiste, takie jak dostawa leków z aptek i wizyty domowe od pielęgniarek, które mogą pobierać krew i świadczyć drobne usługi związane z opieką.

Amazon Care w całych Stanach Zjednoczonych

W środę 17 marca gigant technologiczny ogłosił, że rozszerzy usługę dla zainteresowanych nią pracodawców w stanie Waszyngton. Będzie oferował ją tym, którzy zechcą zakupić usługę dla swoich pracowników. Do lata usługa Amazon Care zostanie rozszerzona na wszystkich pracowników Amazona i prywatnych pracodawców w całym kraju, którzy zechcą do niej dołączyć.

W Baltimore, w stolicy kraju Waszyngtonie oraz w północnej Wirginii, gdzie Amazon buduje drugą siedzibę, która pomieści ponad 25 tys. pracowników, usługa Amazon Care będzie obejmować usługi osobiste, które są obecnie ograniczone do Seattle.

– Udostępnienie usługi innym pracodawcom to duży krok – powiedziała Kristen Helton, dyrektor Amazon Care w rozmowie z Associated Press. – Jest to okazja dla innych myślących przyszłościowo pracodawców, aby zaoferowali usługę, która pomaga zapewnić wysokiej jakości opiekę, wygodę i spokój ducha.

Amazon uruchomił usługę 18 miesięcy temu dla swoich pracowników w stanie Waszyngton. Helton powiedziała, że użytkownicy wystawili jej bardzo dobre recenzje, a klienci biznesowi pytali o możliwość zakupu usługi dla swoich pracowników. Helton powiedział także, że produkt ma być uzupełnieniem lub dodatkową korzyścią do istniejącego ubezpieczenia zapewnianego przez pracodawcę.

Telemedycyjna jest przyszłością

Zapotrzebowanie konsumentów na telemedycynę i wirtualną opiekę zdrowotną eksplodowało podczas pandemii. Stephen Morgan, profesor medycyny w Virginia Tech i główny specjalista ds. informacji medycznych w Carilion Clinic w południowo-zachodniej Wirginii, powiedział, że liczba wirtualnych wizyt wzrosła tam z około 100 na miesiąc przed pandemią do około 800 dziennie w ciągu dwóch tygodni.

Powiedział, że badania wykazały, że telemedycyna może zapewniać opiekę na równi z tradycyjną opieką osobistą. Jednocześnie może być pomocna dla tych, którzy nie mają możliwości stawić się na normalnej wizycie, co w pandemii jest powszechne.

