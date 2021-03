Lockdown może być jeszcze bardziej rygorystyczny. RMF FM: Rozważane zamknięcie m.in. salonów fryzjerskich

17 marca rząd ogłosił, że wraca do wprowadzenia ogólnopolskiego lockdownu, czyli obostrzenia znane dotychczas z czterech województw, rozszerza na cały kraj. Nowe restrykcje zaczną obowiązywać 20 marca i według założeń władz, zostaną utrzymane co najmniej do 9 kwietnia. W środę, gdy rząd ogłaszał lockdown, w Polsce odnotowano ponad 25 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

Lockdown bardziej restrykcyjny? RMF FM: Jest jeden warunek

Zaledwie dzień po informacjach o wprowadzeniu ogólnopolskich restrykcji, RMF FM przekazało własne, nieoficjalne ustalenia na temat ewentualnych planów rządu na zaostrzenie rygorów (czego nie wykluczał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski).

Według rozgłośni, jeśli liczba nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem w całej Polsce przekroczy w ciągu jednej doby 30 tys., to rząd zacznie jeszcze szczelniej zamykać kraj. RMF FM wylicza, że w pierwszej kolejności rozważane będzie zamknięcie sklepów meblarskich, wolnostojących, odzieżowych, elektronicznych czy budowlanych.

„W dalszej kolejności mówi się o punktach usługowych takich jak salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz salony tatuażu. Mało prawdopodobne jest natomiast dodatkowe ograniczenie liczby osób, które mogą wchodzić do supermarketów” – czytamy.

18 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby w Polsce odnotowano 27 278 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 356 osób.