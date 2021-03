Kongres 590 w warszawskim hotelu Renaissance

– „Jesteśmy zaszczyceni, że hotel Renaissance został wybrany do organizacji prestiżowego Kongresu 590. W tym trudnym czasie, w jakim znalazła się cała branża hotelarska, bycie gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych to z jednej strony duże wyzwanie organizacyjne, a z drugiej nadzieja na powrót do normalności” – podkreśla Adriana Biernatowicz-Jadczak, Dyrektor Generalna w Renaissance Warsaw Airport Hotel. – „Nasz pięciogwiazdkowy obiekt z nowoczesnym piętrem konferencyjnym z dziewięcioma w pełni wyposażonymi salami oraz multimedialnymi rozwiązaniami idealnie dostosował się do formuły on-line tego spotkania. Jesteśmy przygotowani, aby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa zarówno dla gości, jak i pracowników, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi”.

Piąta edycja Kongresu 590 ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa została przeniesiona z października ubiegłego roku na maj 2021 roku. Odbędzie się w wersji hybrydowej. Jednocześnie na trzech scenach przeprowadzane będą panele dyskusyjne z udziałem polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Na potrzeby Kongresu 590 w warszawskim hotelu Renaissance wynajęte zostanie na wyłączność całe piętro konferencyjne oraz obszerne foyer z tarasem. Udostępnione zostaną najnowocześniejsze sale konferencyjne, wyposażone w multimedialne rozwiązania najnowszej generacji.

Kongres 590 to cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych. Jego głównym celem jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki, stworzenie przestrzeni do kooperacji oraz promocja polskich produktów i usług. ­­­­­Kongres 590 stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa. Kongres 590 swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w kraju, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesem Rady Ministrów na czele, a także goście ze świata zagranicznego biznesu. Nazwa wydarzenia pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu na terenie Polski.

************

Renaissance Warsaw Airport Hotel to pięciogwiazdkowy hotel, który należy do Polskiego Holdingu Hotelowego i znajduje się naprzeciwko terminalu Lotniska Chopina w Warszawie. Jest to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel sąsiadujący z portem lotniczym i także pierwszy w Polsce obiekt marki Renaissance, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott International. Obiekt dysponuje 225 pokojami, w tym 11 apartamentami, których wystrój odwołuje się do polskiego modernizmu. Hotel Renaissance, jako jedyny w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie basen i sauny oraz ekskluzywną strefę SPA. Goście hotelu mogą również skorzystać z Executive Lounge na najwyższym piętrze, z obszerną ofertą gastronomiczną i niepowtarzalnym widokiem na płytę lotniska. W hotelu znajduje się nowocześnie zaprojektowana przestrzeń konferencyjna, która umożliwia dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta – 9 sal konferencyjnych, a także Sala Balowa.