Praca zdalna będzie powszechna? To bardzo niepewne

Wiele firm uważa, że ostatnie 12 miesięcy dowiodło zalet pracy zdalnej i zobowiązało się do bardziej elastycznego harmonogramu. Jednak coraz częściej pojawiają się oznaki, że rewolucja związana z pracą w domu może mieć swoje ograniczenia.

Duże firmy chcą pracowników z powrotem

O co chodzi? Większość dużych globalnych firm okrzepła w pandemii. A za tym poszła chęć do przyciągnięcia do biur pracowników. Według badania KPMG przeprowadzonego wśród 500 prezesów dużych firm, opublikowanego 23 marca, tylko 17 proc. prezesów spodziewa się dziś redukcji zatrudnienia w porównaniu z 69 proc. w sierpniu. Zaledwie 30 proc. stwierdziło, że większość pracowników będzie pracować zdalnie od dwóch do trzech dni w tygodniu.

„Dane sugerują to, że albo nastąpiła już redukcja zatrudnienia, albo plany uległy zmianie, ponieważ wpływ przedłużonej, nieplanowanej pracy zdalnej odcisnął negatywne piętno na niektórych pracownikach” – napisała firma KPMG w swoim raporcie.

Coraz mniej oczywista powszechna praca zdalna

Inny sondaż, przeprowadzony wśród 1450 dyrektorów korporacji w Ameryce Północnej, opublikowany przez Accenture w zeszłym miesiącu, przynosi podobne wnioski. Szefowie oszacowali, że 18 proc. pracowników miało stałe, elastyczne warunki pracy przed wybuchem pandemii. Teraz przewidują, że po pandemii ten odsetek wzrośnie do zaledwie 25 proc. – Spodziewałem się, że ta liczba będzie wyższa – powiedział CNN Jimmy Etheredge, dyrektor generalny Accenture na Amerykę Północną.

Są firmy, które chcą szybko ograniczyć wynajem drogich nieruchomości, bo ich pracownicy pracują z domu. Zdecydowały się na to na przykład trzy największe brytyjskie banki. Jednak ankiety wśród szefów firm wskazują, że nie daleko wszystkie są skłonne do wysyłania pracowników do pracy zdalnej na stałe.

Czytaj też:

Zgony w trakcie pracy zdalnej w Polsce. Są luki w przepisach