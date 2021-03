Disney w Polsce z większym zyskiem. Mimo zamknięcia kin

Polski Disney (The Walt Disney Company Polska) opublikował dane dotyczące pandemicznego roku. Przychody były co prawda niższe, ale za to zysk wyższy.

Disney zarobił netto 4,99 mln zł wobec 4,91 mln zł w poprzednim roku rozliczeniowym. Co jasne, spadły przychody z licencji na filmy kinowe, jednak wyrównały je w pewnym stopniu wpływy z reklam TV. Jak poinformowała spółka The Walt Disney Company Polska przychody w ostatnim roku rozliczeniowym wyniosły 145,86 mln. Brano pod uwagę okres od początku października 2019 roku do końca września 2020 roku. W tym czasie spadły przede wszystkim wpływy za licencje kinowe. Sięgnęły 50,23 mln zł wobec 78,84 w poprzednim takim samym okresie rozliczeniowym. Straty z kin zrekompensowała reklama Jak napisała spółka w komunikacie, „na bieżąco śledzi regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kinowego w Polsce i dostosowuje swoją politykę biznesową do zmieniających się warunków poprzez modyfikowanie dat premier filmów czy ponoszonych nakładów marketingowych i jest gotowa do kontynuowania działalności w tym segmencie biznesu”. Z kolei wpływy z reklam TV wzrosły i to imponująco, bo o 94,7 proc. Sięgnęły 61,12 mln zł wobec 31,39 mln zł rok wcześniej. Polski Disney jest właścicielem Disney Channel, Disney Junior i Disney XD. Reklamy w tych stacjach w imieniu firmy sprzedaje TVN. Skąd ten wzrost wpływów z reklam? Spółka napisała, że było to możliwe „dzięki zwiększeniu portfolio kanałów telewizyjnych, na których możliwa była sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe”. Firma zapłaciła mniej wynagrodzeń W raporcie czytamy także Disney w Polsce mniej zapłacił za wynagrodzenia (40,98 mln zł wobec 31,93 mln zł wcześniej), choć liczba zatrudnionych wzrosła (93 osoby wobec 82). „Spółka prowadzi stabilną działalność operacyjną na bazie wieloletnich umów ramowych z kontrahentami zewnętrznymi oraz spółkami z The Walt Disney Company Group. Zarząd nie widzi ryzyka istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych ani utraty płynności finansowej. Nadwyżki pieniężne lokowane są w postaci krótkoterminowych depozytów bankowych. Spółka nie korzysta w tej chwili z żadnych pożyczek ani kredytów” - podsumowuje The Walt Disney Polska w sprawozdaniu. Czytaj też:

Piotr Adamczyk w serialu Marvela? To już znacznie więcej niż tylko plotka